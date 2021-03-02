ЗМІ так званих "ДНР" та "ЛНР" знімають на Донбасі постановочні репортажі про начебто обстріли населених пунктів Збройними силами України. Для цього російські найманці самі обстрілюють певні окуповані райони.

У штабі зазначають, що продукування постановочних та неправдивих новин вже стало візитівкою ЗМІ збройних формувань Росії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

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Як самі постановочні репортажі змімають ЗМІ окупантів

Вранці 1 березня бойовики закрили район провокацій для моніторингової групи ОБСЄ і не пропускали їх у зазначений район протягом 5 годин.

У період між 15:15 і 15:43 команда місії зафіксувала 33 вибухи невизначеного походження приблизно за 2 – 5 кілометрів на захід, північний захід і північ. Саме цього і хотіли досягти творці фейкових новин.

Після фіксації вибухів патруль СММ ОБСЄ, не дочекавшись дозволу на перетин лінії розмежування, повернувся на непідконтрольну Україні територію у Донецьку.

Водночас зі сторони збройних формувань окупантів здійснювалося масове тиражування фейків щодо обстрілів населених пунктів Оленівка та Старомихайлівка. ЗСУ звинувачували у застосуванні мінометів калібру 120 та 82 міліметрів.

Сфабрикована картинка руйнувань будівель та знеструмлення 2 населених пунктів через потрапляння в електропідстанцію заполонила усі сайти та телеграм-канали, підконтрольні владі ОРДЛО,

– зазначають у штабі.

Як Україна реагує на фейки бойовиків

Там також припускають, що такі скоординовані дії збройних формувань Росії є продовженням маніпуляцій щодо роботи КПВВ "Новотроїцьке" та спробами дискредитувати українську сторону на тлі успішного пропуску гуманітарної допомоги в ОРДЛО.

Наголошуємо, ЗСУ не мають жодного відношення до обстрілів та вибухів, про які твердять ЗМІ ОРДЛО,

– зазначають у штабі.

Україна та її Збройні сили прагнуть мирного вирішення конфлікту і докладають усі зусилля, щоб досягти миру і звільнити тимчасово окуповані території від бойовиків.

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Зверніть увагу! Голова Європейської ради Шарль Мішель та президент Володимир Зеленський 2 березня відвідали зону проведення ООС на Донбасі. Мішель пообіцяв, що Євросоюз залишить у дії санкції проти Росії через ситуацію на Донбасі, адже у безпосередній участі Москви у конфлікті сумніватись не доводиться.