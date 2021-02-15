Окупанти на Донбасі застосували гранатомети: українським бійцям довелося відповідати

Протягом 14 лютого у районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. Ворог вже традиційно гатив з гранатометів та стрілецької зброї.

Нашим військовим довелося відповідати на збройні провокації окупантів.

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Де було неспокійно минулої доби

Протягом 14 лютого ворог гатив поблизу:

Водяного, що на Приазов'ї;

Новоолександрівки.

Про факти порушення режиму припинення вогню Україна вже повідомила представників ОБСЄ.

Загибель українських бійців

Неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Наразі всі обставини трагедії з'ясовують.

За попередніми даними, трагедія сталася приблизно о 10:00 в районі Новолуганського. Троє військовослужбовців отримали поранення, що були несумісні з життям. Серед них були:

капітан Олександр Войтенко (1974 року народження),

(1974 року народження), старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження),

(1987 року народження), старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Від початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули вже 8 українських захисників. Детальніше читайте тут.

Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу