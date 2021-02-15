Окупанти на Донбасі застосували гранатомети: українським бійцям довелося відповідати

Джерело:ООС
Протягом 14 лютого у районі проведення Операції Об'єднаних сил зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню. Ворог вже традиційно гатив з гранатометів та стрілецької зброї.
Нашим військовим довелося відповідати на збройні провокації окупантів.
Важливо Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на Донбас
Протягом 14 лютого ворог гатив поблизу:
Про факти порушення режиму припинення вогню Україна вже повідомила представників ОБСЄ.
Неподалік населеного пункту Новолуганське, під час переміщення на позиції, троє військовослужбовців підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Наразі всі обставини трагедії з'ясовують.
За попередніми даними, трагедія сталася приблизно о 10:00 в районі Новолуганського. Троє військовослужбовців отримали поранення, що були несумісні з життям. Серед них були:
Від початку поточної доби, 15 лютого, обстановка в районі проведення Операції Об'єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.