Окупанти на Донбасі використовують заборонені російські міни: фотодокази

Російсько-окупаційні війська на Донбасі підступно мінують території забороненими протипіхотними мінами ПОМ-2. Один з таких інцидентів трапився 23 березня.

У середу, 24 березня, приблизно о 15:00 боєприпас самоліквідувався. На щастя, внаслідок цього ніхто не постраждав.

Читайтетакож Кремлю потрібна кров, – журналіст заявив, що кількість жертв на Донбасі може збільшитись

Вперше бійці ЗСУ зафікусували застосування цих мін з боку противника у російсько-українській війні 30 березня 2016 року, а саме – у районі Авдіївки.

Що відомо про міни ПОМ-2

Особливість цих мін полягає в тому, що їх не можливо знешкодити без підриву.

Україна, відповідно до Оттавської конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом їх знищила.

Росія ж навпаки – відмовилась підписати та ратифікувати відповідний документ.

Тож ці боєприпаси й досі перебувають на озброєнні збройних сил Росії.

"Отже, підле та підступне мінування позицій ЗСУ цими забороненими боєприпасами в Україні можливе лише за умови надходження їх з Росії", – наголосили у повідомленні.

Зауважимо, що українські захисники вже повідомили про дії збройних формувань Росії представників ОБСЄ.