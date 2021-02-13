Окупанти на Донбасі 7 разів порушили тишу: де було неспокійно

Джерело:штаб ООС
Російські найманці впродовж доби 12 лютого активно порушували домовленості про перемир'я. Окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.
На обстріли бойовиків Збройні сили України надавали адекватну відповідь.
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Біля Павлополя українських військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Бійця швидко відвезли у лікарню. Медики надають йому допомогу.
Про факти порушень перемир'я Україна повідомила представників ОБСЄ.
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Нацполіція зафіксувала 78 адміністративних правопорушень. Крім того, поліцейські перевірили 4643 транспортних засобів та 4117 осіб. До речі, на причетність до співпраці з бойовиками до територіальних підрозділів доставили 4 особи.
12 лютого через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України виїхали 857 осіб, на підконтрольну – приїхали 442 особи.
Через КПВВ "Новотроїцьке" – 94 і 78 осіб відповідно.Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим тиші. Втім, з початку 2021 року бойовики щодня порушують домовленості. Раніше провокативні постріли перетворилися на прицільні. Більше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.