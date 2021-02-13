Російські найманці впродовж доби 12 лютого активно порушували домовленості про перемир'я. Окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

На обстріли бойовиків Збройні сили України надавали адекватну відповідь.

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Де окупанти порушували тишу

Неподалік Водяного , в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", бойовики вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", бойовики вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій ЗСУ неподалік населеного пункту Золоте-4 .

. Поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування. Його подавили за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Військовий отримав поранення

Біля Павлополя українських військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Бійця швидко відвезли у лікарню. Медики надають йому допомогу.

Про факти порушень перемир'я Україна повідомила представників ОБСЄ.

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Що виявили правоохоронці за добу

Нацполіція зафіксувала 78 адміністративних правопорушень. Крім того, поліцейські перевірили 4643 транспортних засобів та 4117 осіб. До речі, на причетність до співпраці з бойовиками до територіальних підрозділів доставили 4 особи.

Скільки людей поїхали на окуповані території

12 лютого через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України виїхали 857 осіб, на підконтрольну – приїхали 442 особи.

Через КПВВ "Новотроїцьке" – 94 і 78 осіб відповідно.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим тиші. Втім, з початку 2021 року бойовики щодня порушують домовленості. Раніше провокативні постріли перетворилися на прицільні. Більше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу