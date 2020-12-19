Окупанти Криму переконують, що знайшли ще одне джерело води на півострові. Тому збираються побудувати там новий водозабір. Зокрема, на річці Бельбек у Севастополі.

Окупанти планують збудувати новий водозабір у Криму: деталі

У мережі з'явилося відео, на якому видно, що землю вже підготували під котлован майбутнього водозабору. Блогер RoksolanaToday&Крим вважає, що таким чином окупанти відберуть залишки води для потреб військових.

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Тим часом, кримчани, які не підтримують так звану місцеву "владу", вважають, що поспіх у спорудженні може призвести до проблем з водою для них.

Зауважимо, що будівництво водозабірних споруд проходить між селами Дальнє і Верхньосадове. Окупанти, зокрема, залучили підрозділи Міністерства оборони РФ. Будівництво водозабору на річці Бельбек у Севастополі вже завершено на 50%.

Як окупанти будують водозабір на річці Бельбек у Севастополі: дивіться відео

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Чому у Криму виникли проблеми з водою

До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

Після того, як Росія вдерлася до Криму, постачання води припинили.

Крім того, на півострові обміліли водосховища, зокрема – Міжгірне та Білогірське.

У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. За прогнозами експертів, на територію може очікувати екологічна катастрофа.

Водночас підконтрольний Кремлю очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що Росія може визнати ситуацію з водопостачанням Криму надзвичайною.

Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.

Згідно з міжнародним правом, відповідальність за забезпечення населення Криму водою несе Росія, наголосила Моніторингова місія ООН в Україні.

Докладніше про проблеми з водою у Криму, позицію України та заяви окупантів – за посиланням.