Проблеми з водою у Криму: окупанти хочуть збудувати новий водозабір для потреб військових
Окупанти Криму переконують, що знайшли ще одне джерело води на півострові. Тому збираються побудувати там новий водозабір. Зокрема, на річці Бельбек у Севастополі.
Окупанти планують збудувати новий водозабір у Криму: деталі
У мережі з'явилося відео, на якому видно, що землю вже підготували під котлован майбутнього водозабору. Блогер RoksolanaToday&Крим вважає, що таким чином окупанти відберуть залишки води для потреб військових.
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Тим часом, кримчани, які не підтримують так звану місцеву "владу", вважають, що поспіх у спорудженні може призвести до проблем з водою для них.
Зауважимо, що будівництво водозабірних споруд проходить між селами Дальнє і Верхньосадове. Окупанти, зокрема, залучили підрозділи Міністерства оборони РФ. Будівництво водозабору на річці Бельбек у Севастополі вже завершено на 50%.
Як окупанти будують водозабір на річці Бельбек у Севастополі: дивіться відео
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Чому у Криму виникли проблеми з водою
- До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.
- Після того, як Росія вдерлася до Криму, постачання води припинили.
- Крім того, на півострові обміліли водосховища, зокрема – Міжгірне та Білогірське.
- У 2020 році ситуація з водою в Криму стала критичною. За прогнозами експертів, на територію може очікувати екологічна катастрофа.
- Водночас підконтрольний Кремлю очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що Росія може визнати ситуацію з водопостачанням Криму надзвичайною.
- Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.
- Згідно з міжнародним правом, відповідальність за забезпечення населення Криму водою несе Росія, наголосила Моніторингова місія ООН в Україні.
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