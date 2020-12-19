Окупанти блокують дорожні коридори на 5 КПВВ: що відомо про ситуацію на Донбасі
Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори. Окупанти створюють перешкоди для перетину контрольних пунктів в'їзду – виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".
Окупанти блокують дорожні коридори
Про складну ситуацію на КПВВ Донбасу повідомляють у фейсбуці штабу ООС.
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Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в'їзду – виїзду "Станиця Луганська". У "Новотроїцькому" пропуск відновлюється 2 рази на тиждень – у понеділок та п'ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором, – йдеться у повідомленні.
Водночас пункти "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка" російські найманці продовжують блокувати.
За рішенням командувача Об'єднаних сил всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 08.00 до 16.00.
Що відомо про статистику перетинів КПВВ за останній тиждень
- Прикордонники оформили у "Станиці Луганській" 5 909 людини, які прямували до тимчасово окупованої території України. Водночас на контрольовану територію прибули 5 609 людей.
- Через "Новотроїцьке" 208 громадян та 37 транспортних засобів попрямували у сторону тимчасово окупованого Донецька, водночас 110 людей та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.
- Крім того, 23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.
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