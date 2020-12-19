Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати дорожні коридори. Окупанти створюють перешкоди для перетину контрольних пунктів в'їзду – виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка".

Окупанти блокують дорожні коридори

Про складну ситуацію на КПВВ Донбасу повідомляють у фейсбуці штабу ООС.

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Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в'їзду – виїзду "Станиця Луганська". У "Новотроїцькому" пропуск відновлюється 2 рази на тиждень – у понеділок та п'ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором, – йдеться у повідомленні.

Водночас пункти "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" і "Мар'їнка" російські найманці продовжують блокувати.

За рішенням командувача Об'єднаних сил всі КПВВ на лінії розмежування функціонують щодня з 08.00 до 16.00.

Що відомо про статистику перетинів КПВВ за останній тиждень

Прикордонники оформили у "Станиці Луганській" 5 909 людини, які прямували до тимчасово окупованої території України. Водночас на контрольовану територію прибули 5 609 людей.

Через "Новотроїцьке" 208 громадян та 37 транспортних засобів попрямували у сторону тимчасово окупованого Донецька, водночас 110 людей та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

Крім того, 23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.

Зверніть увагу! Під час перетину КПВВ зі сторони тимчасово окупованої території України проводять температурний скринінг. Обов'язкова наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції. Також для пропуску на контрольовану територію потрібно дати згоду на самоізоляцію з використанням єдиного електронного сервісу "Вдома" або обсервації.