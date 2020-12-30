Від початку доби 30 грудня загалом на Донбасі спостерігалася тиша. Щоправда, українські військові все ж зафіксували 1 порушення перемир'я з боку бойовиків. Проросійські найманці здійснили атаку по українських позиціях біля Авдіївки.

Докладніше про події на Донбасі 30 грудня

Бойовики здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Про це повідомив пресцентр Об'єднаних сил у фейсбуці.

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У штабі уточнили, що обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А саме поблизу Авдіївки.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було повідомлено представників ОБСЄ.

Щодо ситуації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", то тут спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.

Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюють українські воїни,

– запевнили у штабі.

Що ще в середу відбулося на Донбасі

У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.

30 грудня сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

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Ситуація на Донбасі станом на вечір 30 грудня: дивіться відео зведення пресцентру ОС

Зауважимо! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу