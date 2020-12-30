Обстріли з гранатометів біля Авдіївки: на Донбасі – знову неспокійно
Від початку доби 30 грудня загалом на Донбасі спостерігалася тиша. Щоправда, українські військові все ж зафіксували 1 порушення перемир'я з боку бойовиків. Проросійські найманці здійснили атаку по українських позиціях біля Авдіївки.
Докладніше про події на Донбасі 30 грудня
Бойовики здійснили декілька провокативних пострілів в бік українських позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів. Про це повідомив пресцентр Об'єднаних сил у фейсбуці.
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У штабі уточнили, що обстріли сталися в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". А саме поблизу Авдіївки.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК було повідомлено представників ОБСЄ.
Щодо ситуації в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", то тут спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат і поранень немає.
Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контролюють українські воїни,
– запевнили у штабі.
Що ще в середу відбулося на Донбасі
- У районі проведення операції Об'єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони.
- 30 грудня сапери ДСНС розмінували майже 4 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.
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Ситуація на Донбасі станом на вечір 30 грудня: дивіться відео зведення пресцентру ОС
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