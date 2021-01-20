Ватажок бойовиків псевдо республіки ДНР заявив, що на окупованій території Донецької області можуть провести ще один "референдум". Крім того, Денис Пушилін наголосив, що його терористи нібито готові до нового загострення на фронті.

Пушилін переконує, що ще один "референдум" буде свідчити про "механізм прямої демократії". Про це він сказав у коментарі російським ЗМІ, пише 24 канал.

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Новий псевдореферендум

У такий спосіб російські бойовики хочуть звернути увагу світу на "прихильність Донбасу до повної поваги норм і принципів міжнародного права",

Саме з цією метою була виражена готовність сприяти будь-яким міжнародним спостерігачам у разі, якщо буде прийнято рішення про проведення процедури вираження, а вірніше – підтвердження волі народу Донбасу,

– заявив ватажок бойовиків.

Зверніть увагу! Попередній "референдум" на Донбасі проводили на початку окупації регіону в травні 2014 року. Тодішнє "волевиявлення" не мало жодних ознак демократії. Зрештою його не визнали ані Україна, ані світова спільнота.

Про повернення до гарячої фази війни на Донбасі

Пушилін також зазначив, що його бойовики нібито готові до нового загострення на фронті. Крім того, він пригрозив Україні відповіддю в разі обстрілу. Пушилін вкотре переклав відповідальність за зрив режиму тиші з терористів на Україну і звинуватив нашу країну в недотриманні мирних домовленостей.

Зауважимо, що насправді наша країна, на відміну від бойовиків, не причетна до ведення вогню по житлових кварталах. Це неодноразово підтверджували міжнародні спостережні місії.

Перемир'я на Донбасі: що варто знати

З липня 2020 року на Донбасі діє нове перемир'я. Однак окупанти регулярно його порушують, щодня обстрілюючи позиції українських захисників.

Здебільшого обстріли мають провокативний характер, отож українські захисники на них не відповідають. Однак окупанти, як і раніше, забирають життя українських героїв.

На Сході України впродовж важкого 2020 році загинули щонайменше 75 військових.

Поіменний список героїв – читайте за посиланням.