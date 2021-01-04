Окупанти 7 разів зірвали режим тиші: як минула доба на Донбасі
Упродовж доби 3 січня російські окупанти 7 разів обстрілювали позиції Збройних сил України. На щастя, бойових втрат серед українських воїнів немає.
Російські бойовики гатили з протитанкового гранатомета, автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Про це мовиться у повідомленні пресслужби Операції Об'єднаних сил.
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Детальніше про добу на Донбасі
- Неподалік Лебединського російські бойовики обстріляли позиції ЗСУ зі станкових протитанкових гранатометів.
- Біля Красногорівки окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів.
- Поблизу від Мар'їнки російські окупанти стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.
- Неподалік Лебединського, Пісків і Мар'їнки бойовики також гатили з великокаліберних кулеметів.
- Біля Водяного позиції ЗСУ окупанти обстрілювали позиції ЗСУ з протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.
- Поблизу Південного окупанти стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Неподалік від Світлодарська бойовики гатили з автоматичних гранатометів станкових і великокаліберних кулеметів.
Що ще відомо про ситуацію у зоні ООС
- За добу 4 січня порушень не зафіксовано.
- Про всі спроби російських бойовиків зірвати режим тиші українська сторона попередила ОБСЄ.
- Ситуація у зоні ООС перебуває під контролем українських захисників.
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