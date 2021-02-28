Попросили тиші, а самі стріляли: ворог 9 разів гатив по позиціях ЗСУ, є поранений

Окупанти на Донбасі не дивують своїм цинізмом та нахабністю. За минулу добу вони 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників із забороненої мінськими домовленостями зброї.

Ворог вже традиційно гатив з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

Важливо Бойовики продовжують гатити по українських позиціях: 9 обстрілів, є поранений

У штабі ООС повідомили, що бойовики спершу надіслали запит до СММ ОБСЄ на встановлення режиму тиші, але після того одразу ж почали гатити по позиціях ЗСУ.

Неспокійно було біля

населеного пункту Луганське,

Миронівського,

Південного,

Широкиного,

Пищевиків,

Мар'їнки,

Зайцевого,

Водяного.

Поранення на Донбасі

Один український воїн у районі Луганського тримав осколкові поранення внаслідок підриву на міні. Йому оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.

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Інші порушення з боку бойовиків

Окупанти продовжують систематичне перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях. До прикладу, на блок-посту поблизу населеного пункту Оленівка окупанти дозволили рух патрулю Місії ОБСЄ лише після тривалої затримки.

на окупованих територіях. До прикладу, на блок-посту поблизу населеного пункту Оленівка окупанти дозволили рух патрулю Місії ОБСЄ лише після тривалої затримки. Традиційно провокації з боку проросійських найманців супроводжувалися інформаційними фейками у соціальних мережах. Вони провокують українських бійців на обстріл, щоб потім звинуватити нас в обстрілах цивільної інфраструктури.

у соціальних мережах. Вони провокують українських бійців на обстріл, щоб потім звинуватити нас в обстрілах цивільної інфраструктури. Також патруль ОБСЄ помітив на полігоні поблизу населеного пункту Тернове 22 танки різних модифікацій, що суперечить забороні розміщення ОВТ за лініями відведення. У тому ж районі були розміщені 6 самохідних гаубиць "Гвоздика" та 6 протитанкових гармат "Рапіра" з порушенням ліній відведення.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу