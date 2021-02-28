Попросили тиші, а самі стріляли: ворог 9 разів гатив по позиціях ЗСУ, є поранений
Окупанти на Донбасі не дивують своїм цинізмом та нахабністю. За минулу добу вони 9 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши наших захисників із забороненої мінськими домовленостями зброї.
Джерело:ООС
Ворог вже традиційно гатив з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Важливо Бойовики продовжують гатити по українських позиціях: 9 обстрілів, є поранений
У штабі ООС повідомили, що бойовики спершу надіслали запит до СММ ОБСЄ на встановлення режиму тиші, але після того одразу ж почали гатити по позиціях ЗСУ.
Неспокійно було біля
- населеного пункту Луганське,
- Миронівського,
- Південного,
- Широкиного,
- Пищевиків,
- Мар'їнки,
- Зайцевого,
- Водяного.
Поранення на Донбасі
Один український воїн у районі Луганського тримав осколкові поранення внаслідок підриву на міні. Йому оперативно надали медичну допомогу та доправили до лікувального закладу.
Актуально В зоні ООС почали вакцинацію військових: фото
Інші порушення з боку бойовиків
- Окупанти продовжують систематичне перешкоджання діяльності СММ ОБСЄ на окупованих територіях. До прикладу, на блок-посту поблизу населеного пункту Оленівка окупанти дозволили рух патрулю Місії ОБСЄ лише після тривалої затримки.
- Традиційно провокації з боку проросійських найманців супроводжувалися інформаційними фейками у соціальних мережах. Вони провокують українських бійців на обстріл, щоб потім звинуватити нас в обстрілах цивільної інфраструктури.
- Також патруль ОБСЄ помітив на полігоні поблизу населеного пункту Тернове 22 танки різних модифікацій, що суперечить забороні розміщення ОВТ за лініями відведення. У тому ж районі були розміщені 6 самохідних гаубиць "Гвоздика" та 6 протитанкових гармат "Рапіра" з порушенням ліній відведення.
Поділитися новиною