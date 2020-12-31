Незабаром має змінитись посол України в США – ключовому союзнику нашої держави у світі. Вперше в історії української дипломатії надзвичайно важливу посаду з великою долею ймовірності займе жінка. Нею стане Оксана Маркарова.

Оксані Маркаровій – 44 роки, вона не є кар'єрним дипломатом, проте має великий досвід й навіть певний час жила в США. Що відомо про майбутню пані посла – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Біографія Оксани Маркарової

Оксана Маркарова народилася 28 жовтня 1976 року у Рівному, вищу освіту здобула у столиці України – Києво-Могилянській Академії. Освіта в КМА у 90-і роки минулого століття надавала унікальну можливість продовжити навчання за кордоном і знайти роботу в іноземних компаніях чи міжнародних організаціях.

Молода економістка цими опціями скористалась вельми вдало. Ще за часів навчання Оксана Маркарова почала працювати в Міжнародній фундації виборчих систем та в консалтинговій компанії Chemonics Intl. Inc. в рамках проєкту "Українська аграрна товарна біржа".

На початку / Фото з особистого архіву Оксани Маркарової

Гуру інвестицій

З 1999 року Маркарова почала працювати у Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – фонді прямих інвестицій, що опікувався співробітництвом з країнами колишнього СРСР. Саме у цьому фонді працювали Олександр Данилюк та Наталія Енн Яресько, саме до команди майбутньої міністерки й потрапила Маркарова.

Перспективна українка переїхала до США, де навчалась в університеті штату Індіана в Блумінгтоні та навіть проходила практику в Світовому банку у Вашингтоні, у групі банків та фінансових ринків регіону Європи та Центральної Азії.

Після повернення на батьківщину у 2003 році Маркарова починає працювати в компанії ITT Group, що входила до групи впливу Horizon Capital – виконавчим директором цієї авторитетної та потужної американо-української інвестиційної компанії була давня знайома Маркарової – Яресько. По факту, це було продовження тієї ж роботи, що й у WNISEF. Компанія отримала "зелене світло" від президента Ющенка й стала одним з лідерів ринку.

Співпраця з Яресько дала Оксані Маркаровій чималий досвід, зробила багатою та успішною, а ще – дозволила отримати зв'язки у високих кабінетах української влади. Так, незабаром Маркарова увійшла до наглядової ради топових українських банків – вона працювала з "Укргазбанком", "Укрексимбанком", "Ощадбанком" і "Приватбанком".

Особисте життя

До речі, місце членкині наглядової ради "Ощадбанку" сприяло особистому життю Маркарової – вона вийшла заміж за голову правління банку Даніїла Волинця (нині у пари 4 дітей – син Даніїл-молодший та донька Лідія, а ще Ганна та Марія – доньки Волинця від першого шлюбу).

Темні плями біографії

Зміна влади не стала на заваді успішності родинного тандему. Щоправда, сама Оксана Маркарова не дуже любить про ці часи розповідати. За неї це зробили журналісти-розслідувачі.

Зокрема журналісти "Схем" стверджували, що Маркарова причетна до виведення елітного будинку зі збанкрутілого "Актив-Банку" на свою фірму. Зроблено це було начебто в інтересах соратників Януковича братів Клюєвих.

Таємниця однієї міністерки – розслідування “Схем” щодо схем Маркарової та Клюєвих:

Також є відомості, що Маркарова у якості співробітника ITT Group опікувалась інтересами братів, що дозволило тим прибрати до рук ласі шматки інвестпирогу – завод Укрпідшипник та Запорізький завод напівпровідників.

Скелети у шафі Оксани Маркарової:

Декларація Оксани Маркарової

Співпраця виявилась доволі плідною, про що свідчить декларація Оксани Маркарової. Вона змушена була розкрити свої статки коли пішла на державну службу після втечі Януковича. Зокрема з'ясувалось, що Маркарова з чоловіком володіють племінним конем, мають квартиру у США на 278 квадратних метрів, купу нерухомості в Україні (дома, квартири, гаражі та земельні ділянки), колекцію живопису, яка нараховує 1000 картин, колекцію стародруків (біля 2000 одиниць), а також кілька сотень давніх золотих і срібних монет. Також у розпорядженні родини є Mercedes CL500 і Toyota Highlander 2015 року випуску.

Оксана Маркарова з чоловіком і старшими доньками / Фото з фейсбуку Оксани Маркарової

У родинному колі / Фото з фейсбуку Оксани Маркарової

"Дрімтім" Яресько

На державну службу Маркарову затягнула знову ж таки Яресько. З 2015 року бізнеследі стала заступницею міністра фінансів України та керівником апарату Міністерства фінансів. З легкої руки ЗМІ Оксану Маркарову почали називати членом "дрімтім" американки Яресько.

Щоправда, великих успіхів у реформуванні держави та оздоровлення її фінансової системи з різних причин досягнуто не було – цьому завадили й війна, й спротив місцевих еліт, відсутність політичної волі у керівництва держави та ще багато чого.

Після року поневірянь Наталія Енн Яресько була звільнена разом з другим урядом Яценюка. Маркарова цього разу за своєю патронесою не пішла, а залишилася у Міністерстві. Її новим шефом став ще один давній знайомий – Олександр Данилюк, а посада залишилась та сама – заступниця міністра фінансів, але вже в уряді Гройсмана.

Двічі міністерка фінансів

Коли у квітні 2018 року після відкритого конфлікту з президентом Порошенком Данилюк зі скандалом звільнився – Маркарова стала виконувачем обов'язків. За пів року Верховна Рада 8 скликання затвердила її міністром на постійній основі.

Після зміни влади в Україні Оксана Маркарова стала одним з 2 міністрів, що зберегли роботу (другим виявився "вічний" очільник МВС Арсен Аваков). 29 серпня 2019 року оптимістично налаштовані щойно обрані "Слуги Народу" та їх ситуативні прихильники з Верховної Ради 9 скликання надали Маркаровій повноваження як голові Міністерства фінансів в уряді Олексія Гончарука.

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Починалось все доволі оптимістично. Маркарова на правах ветерана уряду та профі з міжнародним авторитетом і зв'язками обіцяла українцям золоті гори та запевняла, що все буде добре, а в якості пояснень нагадували про успішність Облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП), завдяки яким гривня зміцніла та стала однією з найпопулярніших валют світу.

Оксана Маркарова обіцяє, що з економікою все буде добре:

Реальність вийшла інакшою – ОЗДП згодом все більше почали нагадувати фінансову піраміду, інспіровану державою в інтересах фінансових спекулянтів, уряд Гончарука не зумів впоратись з викликами та тиском олігархів – робив добре Пінчуку, прогнувся під Ахметова та зазнав нищівного удару від Коломойського. Як наслідок – економіка зупинилась, в бюджеті утворилась дірка, розмови про дефолт з категорії "анекдоти від Коломойського" перейшли у розряд "на горизонті".

Молоді та перспективні / Фото з фейсбуку Оксани Маркарової

Самі ж члени уряду Гончарука, у тому числі прем'єр і його міністр фінансів отримали презирливе прізвисько "соросята". Образливий термін був спочатку закинутий до інформпростору агентами впливу Ігоря Коломойського, а згодом став ледь не загально вживаним.

В таких умовах Уряд Гончарука 4 березня 2020 року з позором був відправлений у відставку. І це було найкраще, що з ним могло статись, адже незабаром про себе голосно заявив коронавірус COVID-2019 – економічна ситуація стала ще гіршою, але Гончарук, Маркарова та Ко вже формально не мали до цього відношення.

"Профан в економіці"

Відставці передував гучний скандал – Оксана Маркарова стала співавтором крилатого виразу-мема. У січні 2020 року у ЗМІ “злили” грудневі записи прослушка з кабінету Гончарука, зокрема його розмову з Маркаровою та заступницею голови Нацбанку Рожковою.

На цих записах Гончарук визнав, що є "профаном в економіці", зазначив, що у президента Зеленського "туман в голові", а тому для голови держави потрібно придумати правдоподібні та прості пояснення зміцнення гривні на тлі погіршення платіжного балансу, тобто забити Зеленському баки.

Я повний профан в економіці, я юрист за освітою. Але шо я розумію: є дві економічні теорії: монетаризм і кейнсіанська. Ти йдеш шляхом здешевлення ресурсів. І ти йдеш шляхом друкування грошей і як би розвиваєш економіку, – голос, схожий на прем'єр-міністра Гончарука начебто просить поради у міністра фінансів Маркарової, як обдурити президента Зеленського.

Це завдання Гончарук начебто покладав саме на Маркарову. Достовірність "плівок" всі заперечували, але згодом факт прослушки визнав сам президент Зеленський й дав наказ знайти тих, хто прослуховував. У підсумку нікого не знайшли, а Гончарук та ко втратили роботу.

Пані посол

Після звільнення Оксана Маркарова, за її словами, повернулася до приватного сектору, але в держави Україна щодо неї були інші плани.

20 листопада 2020 року стало відомо, що кандидатура Маркарової розглядається МЗС у якості майбутнього посла України в США.

Майбутня пані посол з представниками дипломатичних кіл, зокрема з одним з попередників – послом Чалим / Фото з фейсбуку Оксани Маркарової

Ця новина дуже сильно здивувала навіть не чинного посла Єльченка (хоча його також), а взагалі усіх, адже Маркарова зовсім не знайома з роботою дипломата, далека від міжнародного права та міжнародних відносин, зокрема питання оборони, санкцій проти Росії та військової співпраці України та США. Натомість, у разі призначення Маркарової очікується покращення діалогу з Світовим Банком та МВФ.

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Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба вважає її кваліфікацію бізнеследі, фінансиста, фахівця з інвестицій та п'ятирічний досвід урядовця достатніми для такої роботи. Також він натякнув на кадровий голод в МЗС та цим пояснив вибір Маркарової.

А кого треба призначати послом у США? А чому не може бути людина, яка дуже добре розуміє Америку, тому що взаємодіяла зі США і має успішний досвід взаємодії, – очільник МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю газеті "День" пояснив вибір Маркарової.

Міністр критику вибору переводить у жарти, а заступник міністра Єнін 30 грудня 2020 року повідомив, що Україна отримала агреман на призначення ексміністерки фінансів послом в США. Наразі справа лише за президентом Зеленським, якому, як і рік тому, потрібно знову простими словами пояснити важливу річ.