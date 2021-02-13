Скандальному Окружному адмінсуду Києва уріжуть повноваження: заява Зеленського

Одіозний Окружний адмінсуд Києва залишиться без повноважень, через які раніше міг ухвалювати скандальні рішення. Вже 15 лютого президент направить до Ради законопроєкти, які зроблять це можливим.

Про це Володимир Зеленський заявив під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль" 13 лютого, де він зустрів українських моряків, звільнених із полону піратів.

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Глава держави заявив, що усі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК. За його словами, один з анонсованих законопроєктів стосуватиметься Вищої ради правосуддя.

В Офісі президента підкреслили, що голосування парламенту за ці документи посилить принцип верховенства права та дозволить суспільству відчути справедливість від роботи судів в Україні.

Що передбачають законопроєкти

► Перший законопроєкт передбачає, що низку судових спорів заберуть з виключної підсудності Окружного адмінсуду Києва, натомість їх передадуть Верховному суду як суду першої інстанції.

Мовиться, зокреа, про спори, у яких оскаржуються акти центральних органів виконавчої влади, держрегуляторів та інших суб'єктів владних повноважень.

► Другий – забезпечить обов'язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя. Він також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів.

► Третій – дозволить внести зміни до Кодексу про адмінправопорушення. Документ запровадить відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора ВРП.

Скандальні рішення ОАСК

Одне з останніх рішень Окружного адмінсуду стосувалося повернення проспекту Степана Бандери у Києві його попередньої назви – Московський.

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