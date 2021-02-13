Скандальному Окружному адмінсуду Києва уріжуть повноваження: заява Зеленського
Одіозний Окружний адмінсуд Києва залишиться без повноважень, через які раніше міг ухвалювати скандальні рішення. Вже 15 лютого президент направить до Ради законопроєкти, які зроблять це можливим.
Джерело:ТСН
Про це Володимир Зеленський заявив під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль" 13 лютого, де він зустрів українських моряків, звільнених із полону піратів.
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Глава держави заявив, що усі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК. За його словами, один з анонсованих законопроєктів стосуватиметься Вищої ради правосуддя.
В Офісі президента підкреслили, що голосування парламенту за ці документи посилить принцип верховенства права та дозволить суспільству відчути справедливість від роботи судів в Україні.
Що передбачають законопроєкти
► Перший законопроєкт передбачає, що низку судових спорів заберуть з виключної підсудності Окружного адмінсуду Києва, натомість їх передадуть Верховному суду як суду першої інстанції.
► Другий – забезпечить обов'язкову перевірку на доброчесність чинних та майбутніх членів Вищої ради правосуддя. Він також врегульовує питання діяльності служби дисциплінарних інспекторів.
► Третій – дозволить внести зміни до Кодексу про адмінправопорушення. Документ запровадить відповідальність за ненадання інформації на запит дисциплінарного інспектора ВРП.
Скандальні рішення ОАСК
Одне з останніх рішень Окружного адмінсуду стосувалося повернення проспекту Степана Бандери у Києві його попередньої назви – Московський.
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