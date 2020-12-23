Окружний адмінсуд Києва отримав позов від жителя Харкова. Харків'янин оскаржує постанову уряду щодо продовження дії карантину та запровадження локдауну з 8 січня.

Позивач вважає, що уряд порушив права українців

На думку позивача, Кабмін протиправно встановив заборону на окремі види господарської діяльності та обмежив конституційні права українців. Про це мовиться у повідомленні пресслужби ОАСК.

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Разом із позовом до суду надійшла заява про його забезпечення, в якій позивач просить суд призупинити дію оскаржуваної постанови Кабміну до вирішення справи по суті,

– зазначили у пресслужбі.

Поки що служителі Феміди вирішують, чи є правові підстави для того, аби відкрити провадження в адміністративній справі.

Локдаун в Україні триватиме 8 – 24 січня

Зазначимо, що постанову про запровадження локдауну протягом 8 – 24 січня уряд ухвалив під час засідання 9 грудня. У цей час не працюватимуть заклади громадського харчування, проте їжу можна буде придбати на винос та за доставкою. Також зачинені будуть магазини непродовольчих товарів, кінотеатри, спортзали ТРЦ. Не функціонуватимуть усі заклади освіти, окрім дитсадків.

Загалом ще карантин в Україні діятиме до 28 лютого 2021 року.

Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу