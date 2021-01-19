Тимчасово відстороненого від обов'язків голову Конституційного Суду 19 січня не пропускають у будівлю суду. Спершу охорона не впускала його навіть на подвір'я.

Окрім Тупицького працівники Управління державної охорони не впускають у КСУ й інших суддів. Про це повідомили у телеграм-каналі Pavlovsky News.

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Реакція КСУ

На сайті Конституційного Суду вже відреагували на недопуск Тупицького. Там такі дії назвали "черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови КСУ".

"Це перешкоджання виконанню ним своїх службових обов'язків, спрямованим на блокування роботи КСУ в цілому. Указом Президента України Олександр Тупицький відсторонений від посади судді Конституційного Суду, адміністративні функції як голови суду він має виконувати, оскільки на це його уповноважили судді Конституційного Суду", – наголосили у відомстві.

У суді також зазначили, що охорона не повідомила причину недопуску Тупицького на його робоче місце.

Нездійснення адміністративних функцій голови суду призведе до дестабілізації роботи всієї інституції,

– заявили у КСУ.

Відсторонення Тупицького: головне

Під керівництвом Тупицького КСУ скасував відповідальність за недостовірне е-декларування чиновників.

Наприкінці грудня судді оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Мовиться про справу щодо приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Прокурори звернулись з клопотанням до президента щодо відсторонення Тупицького.

29 грудня Зеленський підписав відповідний указ.

КСУ обурився та розкритикував рішення президента. Суд назвав його юридично неправомірним.



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