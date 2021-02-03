Охорона заблокувала кіностудію Довженка, звідки ZIK транслюють у ютуб

Телеканали Тараса Козака (які здебільшого асоціюють із Віктором Медведчуком) продовжують блокувати кабельні оператори та мережеві платформи.

Джерело: 24 канал

Також охорона не пускає журналістів до кіностудії Довженка, у якій розташована студія телеканалу ZIK.

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Блокування кіностудії Довженка: що відомо

Ефір Zik, 112 та Newsone заблокували на мережевих платформах. Зокрема, вони недоступні на Megogo та Sweet.tv. Телеведуча Діана Панченко перед цим в ефірі заявила, що павільйон студії Довженка (там розташований знімальний майданчик) оточило щільне кільце охорони. Про це розповіли у телеграмі Klymenko Time.

Водночас телеканал ZIK, який в ефірі вже побачити не можна, транслює сигнал у ютубі – там обговорюють якраз санкції, запроваджені проти Тараса Козака, та блокування пов'язаних із ним ЗМІ. Але доступ до знімального майданчика обмежений – на вході до Довженка стоїть охорона, яка нікого не пропускає.

Журналісти телеканалу NewsOne Андрій Лащ і Алла Жізневська, як пише "Политика Страны", все ж прорвалися в кіностудію. Хоча охорона й відмовлялася відкривати ворота. Журналісти вимагали показати письмове розпорядження із забороною впускати гостей чи працівників каналу, але його начебто не продемонстрували.

Заборону з боку охорони кіностудії Довженка на проїзд автомобілів та журналістів підтвердили у телеграмі PavlovskyNews. Один з охоронців розповів журналістам, що є такий "наказ зверху", але кілька людей силою прорвалися на територію. І тепер, мовляв, він чекає підмогу, аби вигнати журналістів.

Блокування каналів Медведчука і санкції проти Козака: головне

2 лютого РНБО (Рада національної безпеки й оборони) запровадила персональні санкції на 5 років проти представника "Опозиційної платформи – За життя". Саме йому належать телеканали 112, Zik та Newsone, які фактично контролює кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук.

Зеленський негайно підписав указ про введення санкцій, зазначені телеканали вже припинили мовлення. Їхнє керівництво переконане, що все це – незаконно, і буде оскаржувати рішення РНБО в судах.

До слова Фракція ОПЗЖ планує захопити телеканал "Рада", – Лещенко