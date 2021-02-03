Охорона заблокувала кіностудію Довженка, звідки ZIK транслюють у ютуб

Телеканали Тараса Козака (які здебільшого асоціюють із Віктором Медведчуком) продовжують блокувати кабельні оператори та мережеві платформи.
Джерело: 24 канал
Також охорона не пускає журналістів до кіностудії Довженка, у якій розташована студія телеканалу ZIK.
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Ефір Zik, 112 та Newsone заблокували на мережевих платформах. Зокрема, вони недоступні на Megogo та Sweet.tv. Телеведуча Діана Панченко перед цим в ефірі заявила, що павільйон студії Довженка (там розташований знімальний майданчик) оточило щільне кільце охорони. Про це розповіли у телеграмі Klymenko Time.
Водночас телеканал ZIK, який в ефірі вже побачити не можна, транслює сигнал у ютубі – там обговорюють якраз санкції, запроваджені проти Тараса Козака, та блокування пов'язаних із ним ЗМІ. Але доступ до знімального майданчика обмежений – на вході до Довженка стоїть охорона, яка нікого не пропускає.
Журналісти телеканалу NewsOne Андрій Лащ і Алла Жізневська, як пише "Политика Страны", все ж прорвалися в кіностудію. Хоча охорона й відмовлялася відкривати ворота. Журналісти вимагали показати письмове розпорядження із забороною впускати гостей чи працівників каналу, але його начебто не продемонстрували.
Заборону з боку охорони кіностудії Довженка на проїзд автомобілів та журналістів підтвердили у телеграмі PavlovskyNews. Один з охоронців розповів журналістам, що є такий "наказ зверху", але кілька людей силою прорвалися на територію. І тепер, мовляв, він чекає підмогу, аби вигнати журналістів.
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