Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що її відомство поставило собі за мету до кінця 2021 року закінчити слідство по основних справах Майдану. Вона пообіцяла об'єктивно вести слідчі дії.

Ірина Венедіктова заявила, що Офіс генерального прокурора дуже активно рухається у питанні слідства щодо справ Майдану. Про це вона повідомила під час виступу у Раді 18 лютого.

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Генпрокурорка зазначила, що з моменту призначення на посаду, вона майже рік займалася справами Майдану.

За її словами, за цей час втричі виросла кількість підозрюваних, втричі виросла кількість кримінальних проваджень.

Це щоденна праця. Ми собі ставимо за мету до кінця 2021 року закінчити слідство по основних справах Майдану. Ми рухаємося дуже активно тут і це наша гордість насправді,

– сказала Ірина Венедіктова.

Слідство буде об'єктивним

Вона також пообіцяла чітко й об'єктивно вести слідчі дії. Генпрокурорка запевнила, що ОГП не піддається жодному впливу.

Ірина Венедіктова додала, що і слідчі ДБР, і прокурори Офісу генерального прокурора виконують свою роботу сумлінно.

Розстріли на Майдані: коротко

Завершальний етап Революції Гідності розпочався 18 лютого і тривав до 21 лютого.

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Хронологія подій Євромайдану / Інфографіка 24 каналу