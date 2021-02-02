Оголошений у розшук екскерівник ДАБІ сам прийшов у прокуратуру: деталі

Прокуратура 1 лютого оголосила у розшук колишнього керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 2 лютого чиновник разом з адвокатами прийшов до правоохоронців.

Джерело: телеграм-канал Київської міської прокуратури

Ексголову ДАБІ підозрюють у підроблені офіційного документа та його використанні.

До теми Колишнього керівника ДАБІ оголосили у розшук через фейковий диплом

Ексголова ДАБІ з'явився до Київської міської прокуратури зі своїми адвокатами для проведення процесуальних дій у межах кримінального провадження,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, підозрюваним є Олексій Кудрявцев. У 2018 році уряд звільнив його з посади після скандалу про підроблений диплом про освіту.

Що відомо про Кудрявцева