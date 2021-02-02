Оголошений у розшук екскерівник ДАБІ сам прийшов у прокуратуру: деталі
Прокуратура 1 лютого оголосила у розшук колишнього керівника Державної архітектурно-будівельної інспекції України. 2 лютого чиновник разом з адвокатами прийшов до правоохоронців.
Джерело: телеграм-канал Київської міської прокуратури
Ексголову ДАБІ підозрюють у підроблені офіційного документа та його використанні.
До теми Колишнього керівника ДАБІ оголосили у розшук через фейковий диплом
Ексголова ДАБІ з'явився до Київської міської прокуратури зі своїми адвокатами для проведення процесуальних дій у межах кримінального провадження,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, підозрюваним є Олексій Кудрявцев. У 2018 році уряд звільнив його з посади після скандалу про підроблений диплом про освіту.
Що відомо про Кудрявцева
- За даними слідства, ще до участі у конкурсі на посаду керівника ДАБІ Кудрявцев звернувся до невідомих з проханням зробити йому підроблений диплом.
- Отримавши фейковий документ чиновник пішов до МОН, де отримав свідоцтво про визнання іноземного диплома про вищу освіту.
- Кудрявцев додав підробку до анкетних відомостей під час призначення на посаду керівника ДАБІ.
- Повідомлення про підозру чиновнику відправили поштою.
- Тепер екскерівнику загрожує 850 гривень штрафу, до 6 місяців арешту, або до 2 років обмеження волі.
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