Венедіктова звернулась до суду в Гаазі через переслідування журналістів в окупованому Криму

Офіс генпрокурора звернувся до Міжнародного кримінального суду через переслідування журналістів в окупованому Криму. Звернення підписали генпрокурорка Ірина Венедіктова, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний та виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Повідомлення стосується серйозних порушень посадовців Росії щодо українських та іноземних працівників ЗМІ.

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У прокуратурі проаналізували тисячі статей

Органи прокуратури та правозахисні організації щодня роблять колосальну роботу щодо збору доказів, які доводять порушення РФ міжнародного гуманітарного права в окупованих Криму та на Донбасі, її причетність та сприяння у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності,

– зазначила Венедіктова.

Аби сформувати звернення до Гааги, проаналізували тисячі статей та документів з інтернету, звіти міжурядових та неурядових організацій. Також опрацювали відкриті Росії кримінальні провадження.

Про що мовиться у повідомленні до суду в Гаазі:

Викладено факти переслідування та репресій журналістів, які об'єктивно висвітлювали процес окупації Криму та відкрито виступали проти збройної агресії Росії.

Журналісти стали жертвами незаконних затримань, насильницького переміщення з окупованої території, депортації, позбавлення права на справедливий суд, нелюдського поводження та посягання на їхнє життя і здоров'я.

Кількість ЗМІ зменшено в 13 разів з 3000 на початку 2014 року до 232 навесні 2015 року.

Зафіксовано понад 300 випадків переслідування журналістів.

Протягом 2014 – 2020 років прокуратурою АР Крим та міста Севастополя ініційовано 21 кримінальне провадження щодо щонайменше 42 фактів порушення прав журналістів та інших представників ЗМІ на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Принаймні третина з них розпочата за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Вже повідомлено 13 підозр у вчиненні злочинів щодо працівників медіа.

Це вже 16-те повідомлення, яке Україна направляє до Офісу прокурора МКС щодо порушень міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму та на окупованій частині Донбасу.

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Хто серед підозрюваних

Це представники незаконно створеного збройного формування "Самооборона Криму", також колишні працівники СБУ, які перейшли на бік країни-агресора, судді окупаційних судів.