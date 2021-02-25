Венедіктова звернулась до суду в Гаазі через переслідування журналістів в окупованому Криму

Джерело:Офіс генпрокурора
Офіс генпрокурора звернувся до Міжнародного кримінального суду через переслідування журналістів в окупованому Криму. Звернення підписали генпрокурорка Ірина Венедіктова, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний та виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
Повідомлення стосується серйозних порушень посадовців Росії щодо українських та іноземних працівників ЗМІ.
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Органи прокуратури та правозахисні організації щодня роблять колосальну роботу щодо збору доказів, які доводять порушення РФ міжнародного гуманітарного права в окупованих Криму та на Донбасі, її причетність та сприяння у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності,
– зазначила Венедіктова.
Аби сформувати звернення до Гааги, проаналізували тисячі статей та документів з інтернету, звіти міжурядових та неурядових організацій. Також опрацювали відкриті Росії кримінальні провадження.Важливо! Це вже 16-те повідомлення, яке Україна направляє до Офісу прокурора МКС щодо порушень міжнародного гуманітарного права в окупованому Криму та на окупованій частині Донбасу.
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Це представники незаконно створеного збройного формування "Самооборона Криму", також колишні працівники СБУ, які перейшли на бік країни-агресора, судді окупаційних судів.