Венедіктова звернулась до суду в Гаазі через переслідування журналістів в окупованому Криму
Офіс генпрокурора звернувся до Міжнародного кримінального суду через переслідування журналістів в окупованому Криму. Звернення підписали генпрокурорка Ірина Венедіктова, керівник прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Ігор Поночовний та виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
Джерело:Офіс генпрокурора
Повідомлення стосується серйозних порушень посадовців Росії щодо українських та іноземних працівників ЗМІ.
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У прокуратурі проаналізували тисячі статей
Органи прокуратури та правозахисні організації щодня роблять колосальну роботу щодо збору доказів, які доводять порушення РФ міжнародного гуманітарного права в окупованих Криму та на Донбасі, її причетність та сприяння у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності,
– зазначила Венедіктова.
Аби сформувати звернення до Гааги, проаналізували тисячі статей та документів з інтернету, звіти міжурядових та неурядових організацій. Також опрацювали відкриті Росії кримінальні провадження.
Про що мовиться у повідомленні до суду в Гаазі:
- Викладено факти переслідування та репресій журналістів, які об'єктивно висвітлювали процес окупації Криму та відкрито виступали проти збройної агресії Росії.
- Журналісти стали жертвами незаконних затримань, насильницького переміщення з окупованої території, депортації, позбавлення права на справедливий суд, нелюдського поводження та посягання на їхнє життя і здоров'я.
- Кількість ЗМІ зменшено в 13 разів з 3000 на початку 2014 року до 232 навесні 2015 року.
- Зафіксовано понад 300 випадків переслідування журналістів.
- Протягом 2014 – 2020 років прокуратурою АР Крим та міста Севастополя ініційовано 21 кримінальне провадження щодо щонайменше 42 фактів порушення прав журналістів та інших представників ЗМІ на території тимчасово окупованого півострова Крим.
- Принаймні третина з них розпочата за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
- Вже повідомлено 13 підозр у вчиненні злочинів щодо працівників медіа.
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Хто серед підозрюваних
Це представники незаконно створеного збройного формування "Самооборона Криму", також колишні працівники СБУ, які перейшли на бік країни-агресора, судді окупаційних судів.
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