У Венедіктової викликають керівництво НАБУ, щоб забрати справу Татарова, – Бутусов

Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво Національного антикорупційного бюро, зокрема, його директора Артема Ситника. Все тому, що нібито в НАБУ хочуть забрати справу заступника глави Офісу Президента Олега Татарова.

Заступник генеральної прокурорки Олексій Симоненко, якого пов'язують з Татаровим та прокурор Юрій Розанов викликали на допит як свідків старшого детектива НАБУ Руслана Габріеляна, начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинською та Ситника.

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Що розповів Бутусов

Журналіст наголосив, що, викликаючи за свідків керівників, які ведуть розслідування та керують НАБУ, Татаров вирішив зобразити конфлікт інтересів у справі, а також забрати під цим приводом справу в НАБУ. Крім того, Бутусов додав, що згідно із законом не може бути будь-хто одночасно і процесуальною стороною в справі, і свідком.