У Венедіктової викликають керівництво НАБУ, щоб забрати справу Татарова, – Бутусов
Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво Національного антикорупційного бюро, зокрема, його директора Артема Ситника. Все тому, що нібито в НАБУ хочуть забрати справу заступника глави Офісу Президента Олега Татарова.
Джерело:фейсбук Юрія Бутусова
Заступник генеральної прокурорки Олексій Симоненко, якого пов'язують з Татаровим та прокурор Юрій Розанов викликали на допит як свідків старшого детектива НАБУ Руслана Габріеляна, начальника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинською та Ситника.
До теми Офіс генпрокурора поскаржився, що НАБУ не віддає матеріали у справі Татарова і Микитася
Що розповів Бутусов
Журналіст наголосив, що, викликаючи за свідків керівників, які ведуть розслідування та керують НАБУ, Татаров вирішив зобразити конфлікт інтересів у справі, а також забрати під цим приводом справу в НАБУ. Крім того, Бутусов додав, що згідно із законом не може бути будь-хто одночасно і процесуальною стороною в справі, і свідком.
Нахабне правове беззаконня з метою "відмазати" заступника глави Офісу президента Олега Татарова відбувається прямо зараз – дивіться всі – суспільство, дипломати… Це не жарт і не прикол,
– написав журналіст.
Викликаючи за свідків відповідальних за розслідування, справу, ймовірно, заберуть.
"Уявіть собі цинізм. Уявіть собі безкарність і вседозволеність, яку собі дозволяє банда Татарова і Симоненко. Вони впевнені, що ні генпрокурорка Венедіктова, ні президент Зеленський, ні глава ОП Єрмак і ніхто інший в державі їм не завадять", – підсумував Бутусов.
Крім того, він оприлюднив відповідні документи про виклик на допит керівництво НАБУ.
Справа Татарова: коротко
- Татарова підозрюють у причетності до корупційних оборудок екснардепа Максима Микитася.
- У грудні 2020 року Печерський суд Києва вирішив передати справу Татарова від НАБУ до Державного бюро розслідувань. Згодом Офіс генпрокурора віддав її Службі безпеки України.
- У НАБУ наголосили, що Офіс генпрокурора здійснює "безпрецедентне в історії втручання у розслідування".
Поділитися новиною