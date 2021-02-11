Розслідувачі стверджують, що купівля телеканалів NewsOne та "112 Україна" обійшлась нардепу Тарасу Козаку у 103 мільйони гривень. Гроші він сплачував швейцарським фірмам в 2018 – 2019 роках через Білорусь.

Відповідно до розслідування Центру протидії корупції, гроші Козак отримав з офшорів назадеклераваної цивільної дружини Наталії Лавренюк через банки в Росії та Білорусі.

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Офшори Козака

У 2013 – 2015 роках кіпрська компанія Козака, яка наразі приносить йому основний дохід, була збитковою і слугувала транзитною базою для мільйонів доларів з офшорів.

Власне, одна з цих офшорок і постачала на державні компанії контрабандне вугілля з окупованих територій,

– написав глава правління ЦПК Віталій Шабунін.

Зазначили, що перші великі дивіденди від кіпрської компанії Turul Investments Limited Козак отримав в 2017 році з рахунків в російському банку. Гроші через офшори йому дала Лавренюк. На неї записана частка нафтового бізнесу кума Путіна Віктора Медведчука в Росії.

Крім того, виявили, що основні заощадження на суму 8 мільйонів євро Тарас Козак тримає в Білорусі, в "Абсолютбанку" білоруського олігарха Ніколая Вороб’я. Останній у 2019 році став співвласником 1,1 тисячі кілометрів нафтопроводу в Україні.



Дивіденди Козаку / Інфографіка ЦПК

Купівля телеканалів

Загальна сума вартості корпоративних прав на "112 Україна" та NewsOne становила 114 мільйонів гривень, однак згідно з декларацією, Козак по факту заплатив за них лише 103 мільйони.



Купівля телеканалів / Інфографіка ЦПК

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Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу