Кабмін озвучив офіційну причину пожежі у будинку для літніх людей у Харкові

Джерело:24 канал
Причиною смертельної пожежі у будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові стало порушення правил пожежної безпеки. На попелищі знайшли пошкоджені кабелі.
Голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів, що під час загоряння у будівлі був увімкнений обігрівач. Саме він міг спричинити навантаження на електромережі.
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У будівлі не було встановлено систем протипожежного захисту. Відповідальність покладається на власників будівлі. Досудове розслідування триває,
– заявив Чернишов.