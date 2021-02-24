Кабмін озвучив офіційну причину пожежі у будинку для літніх людей у Харкові

Причиною смертельної пожежі у будинку для літніх людей "Золотий час" у Харкові стало порушення правил пожежної безпеки. На попелищі знайшли пошкоджені кабелі.

Голова Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов розповів, що під час загоряння у будівлі був увімкнений обігрівач. Саме він міг спричинити навантаження на електромережі.

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У будівлі не було встановлено систем протипожежного захисту. Відповідальність покладається на власників будівлі. Досудове розслідування триває,

– заявив Чернишов.

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Станом на 24 лютого тіло однієї жертви не змогли ідентифікувати.