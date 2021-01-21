Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан порадив зупинитись скандальній київській блогерці. Раніше Таїсія Онацька пригрозила військовому скаргою за те, що поширив відео, в якому вона назвала улюбленою країною Росію.

Ситуацію з блогеркою активно використовує Росія

Сам Штефан каже, що ситуацію з Онацькою почали активно використовувати у Росії. В інформаційному просторі країни-агресора почали називати це "тиском на свободу слова". Про це офіцер написав у телеграмі.

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Мова, свобода слова, "украинка выбирает Россию", ну і низка вже знайомих нам меседжів. Я щиро раджу пані Таїсії зупинитися і зрозуміти що вас почали використовувати в своїх цілях і що ви вже є "інструментом" в чужих підступних руках,

– написав Штефан.

Тим часом, скарги на Анатолія Штефана від Таїсії Онацької чекають у Міністерстві оборони. У відомстві запевнили, що триматимуть ситуацію на особливому контролі. Там обіцяють і контрольне питання: "Україна чи Росія?".

Що відомо про скандал з блогеркою di.rubens