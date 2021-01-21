Ви вже є інструментом в чужих підступних руках, – офіцер ЗСУ дав пораду скандальній блогерці
Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан порадив зупинитись скандальній київській блогерці. Раніше Таїсія Онацька пригрозила військовому скаргою за те, що поширив відео, в якому вона назвала улюбленою країною Росію.
Ситуацію з блогеркою активно використовує Росія
Сам Штефан каже, що ситуацію з Онацькою почали активно використовувати у Росії. В інформаційному просторі країни-агресора почали називати це "тиском на свободу слова". Про це офіцер написав у телеграмі.
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Мова, свобода слова, "украинка выбирает Россию", ну і низка вже знайомих нам меседжів. Я щиро раджу пані Таїсії зупинитися і зрозуміти що вас почали використовувати в своїх цілях і що ви вже є "інструментом" в чужих підступних руках,
– написав Штефан.
Тим часом, скарги на Анатолія Штефана від Таїсії Онацької чекають у Міністерстві оборони. У відомстві запевнили, що триматимуть ситуацію на особливому контролі. Там обіцяють і контрольне питання: "Україна чи Росія?".
Що відомо про скандал з блогеркою di.rubens
- Популярна столична блогерка TikTok потрапила у скандал через ролик, знятий на алеї Небесної Сотні у Києві.
- У відео дівчина на прохання обрати між Україною та Росією, обрала останню. Відповідь супроводжувалась сміхом.
- Ролик видалили, проте його поширив український військовий Анатолій Штефан.
- Офіцер пообіцяв посприяти придбанню квитка Онацькій до країни, яку вона обрала. Також Штефан закликав дівчину до публічних вибачень.
- Онацька, у відповідь, пригрозила поскаржитись на військового у Міноборони.
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