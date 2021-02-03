Стало відоме ім'я нового голови Офісу Ради Європи в Україні. Ним став представник Данії Стін Норлов.

Джерело: Представництво України при Раді Європи

Постійне представництво України при РЄ на своїй сторінці у фейсбук заявило про призначення Норлова головою Офісу в Україні. Про це оголосила Генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

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Хто привітав Норлова

► Постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк схвалив його кандидатуру. Він привітав данського дипломата з досвідом із початком роботи.

► Туреччина також приєдналась до вітань з нагоди призначення нового Голови Офісу РЄ в Україні, йдеться у повідомленні.

► Водночас, постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ привітала рішення про призначення і заявила про очікування на прибуття Норлова до Києва. Про це вони повідомили у фейсбуці.

Очікуємо на активну співпрацю з Офісом Ради Європи в України та розширення палітри програм Ради Європи для України! Члени Постійної делегації будуть раді зустрічі з новим очільником Офісу в найближчий час,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього Генеральний Секретар Ради Європи повідомила, що припиняють мандат Спеціального радника Генсека з питань України Режі Брія та подякувала за його роботу.

Довідка. Офіс Ради Європи в Україні офіційно розпочав роботу 6 жовтня 2006 року. Його статус визначили у Меморандумі взаєморозуміння між урядом України та Радою Європи про створення в Україні Офісу Ради Європи та його правового статусу.