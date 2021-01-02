В Офісі Президента України сподіваються, що новий саміт лідерів "нормандської четвірки" зможе відбутися у 2021 році. На зустрічі вестимуть дискусії щодо війни на Донбасі та шукатимуть рішення, як досягти миру на цих територіях.

Україна дуже розраховує на підтримку Німеччини та Франції. Про це заявив заступник очільника Офісу Президента і дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква у статті "Дзеркала тижня".

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Що заявив Жовква

Ми ставимо за мету у 2021 році провести наступний саміт у нормандському форматі. Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання – встановлення миру на Донбасі на українських умовах,

– сказав він.

Жовква додав, що робота над реалізацією домовленостей, досягнутих лідерами на минулому паризькому саміті 9 грудня 2019 року, досі триває. Паралельно Україна працюватиме над посиленням міжнародного тиску на Росію, щоб змусити її виконувати власні зобов’язання.

"Тактичні завдання" щодо ситуації на Донбасі

Збереження режиму тиші.

Активація роботи Тристоронньої контактної групи.

Обмін полоненими та забезпечення доступу до них представників Міжнародного комітету Червоного Хреста та інших гуманітарних організацій.

Повноцінне відкриття нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду на лінії розмежування.

Відведення сил та розмінування на погоджених ділянках.

Забезпечення безперешкодного доступу спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окуповані території.

Зверніть увагу! Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що саміт лідерів "нормандської четвірки" можуть провести до кінця січня 2021 року. З датою проведення зустрічі наразі визначаються. Детальніше про це – читайте за посиланням.