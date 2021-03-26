Буде чи не буде: в Офісі Президента розповіли, коли чекати засідання РНБО

В Офісі Президента повідомили, що 26 березня Рада нацбезпеки та оборони збиратись не планує. Проте підготовка до наступного засідання вже активно триває.

Про це заявили у пресслужбі ОПУ, а також джерела, які мають відношення до підготовки засідань РНБО. Дата наступного зібрання поки не відома.

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Наразі триває посилена підготовка, опрацьовують необхідні документи.

Засідання планували збирати раз чи двічі на місяць

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що засідання Ради нацбезпеки збиратимуться раз або двічі на місяць. Це станеться у випадку, коли виникатимуть нагальні питання. У плановому режимі п'ятниця – це день РНБО.

На останньому засіданні ввели санкції проти Януковича та Азарова

Зазначимо, що востаннє РНБО збиралась 19 березня. Тоді запровадили санкції проти низки колишніх високопосадовців, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник.

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Також обмеження ввели проти колишніх правоохоронців, які зрадили присязі і перейшли на бік окупанта. Стосувались санкції і 19 надровидобувних компаній.

Після засідання Данілов повідомив, що не виключає, що наступного разу РНБО може зібратись через питання коронавірусу і жорсткого карантину.