Буде чи не буде: в Офісі Президента розповіли, коли чекати засідання РНБО

Джерело:"Українська правда"
В Офісі Президента повідомили, що 26 березня Рада нацбезпеки та оборони збиратись не планує. Проте підготовка до наступного засідання вже активно триває.
Про це заявили у пресслужбі ОПУ, а також джерела, які мають відношення до підготовки засідань РНБО. Дата наступного зібрання поки не відома.
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Наразі триває посилена підготовка, опрацьовують необхідні документи.
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що засідання Ради нацбезпеки збиратимуться раз або двічі на місяць. Це станеться у випадку, коли виникатимуть нагальні питання. У плановому режимі п'ятниця – це день РНБО.
Зазначимо, що востаннє РНБО збиралась 19 березня. Тоді запровадили санкції проти низки колишніх високопосадовців, серед яких Віктор Янукович, Микола Азаров, Віктор Пшонка, Дмитро Табачник.
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Також обмеження ввели проти колишніх правоохоронців, які зрадили присязі і перейшли на бік окупанта. Стосувались санкції і 19 надровидобувних компаній.
Після засідання Данілов повідомив, що не виключає, що наступного разу РНБО може зібратись через питання коронавірусу і жорсткого карантину.