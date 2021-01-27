Ідеальна для України: в ОПУ відреагували на розмову Байдена та Путіна

В Офісі Президента прокоментували першу розмову президента США Джозефа Байдена та глави Росії Володимира Путіна. Зокрема, її вважають ідеальною для інтересів України.

Джерело: "Українська правда"

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що розмова між лідерами країн є своєрідним сигналом про повернення адміністрації Байдена до світового порядку денного з традиційними цінностями. За його словами, новий президент США одразу активно включився у глобальні справи.

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Як зазначив представник ОП, розмова президентів була набагато ширшою, аніж її формальна причина – стратегічне роззброєння.

ЇЇ наповнення було, м'яко кажучи, набагато ширшим й об'ємнішим та виглядає ідеальним для інтересів України,

– наголосив він.

Подоляк зауважив, що Байден підтвердив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Відносини США та Росії

Радник голови ОП розповів, що Росія має лише одну можливість для нормальних відносин з Америкою та усім цивілізованим світом. Зокрема, це повне припинення агресивної політики. За словами Подоляка, першочергово мовиться про агресію Росії щодо України та повернення усіх окупованих територій.

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Як зауважив представник Офісу Президента, лідер США дуже "чітко й предметно" наголошував на цьому питанні.

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