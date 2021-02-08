Сам не зміг довести: в Офісі Президента прокоментували рішення суду щодо Тупицького
В Офісі Президента заявили, що відсторонений глава КСУ Олександр Тупицький публічно дискредитує державні інституції. Він навіть не обґрунтував некоректність його недопуску в будівлю КСУ.
Джерело:Укрінформ
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Тупицький не може юридично обґрунтувати власні претензії. Тому він намагається дискредитувати державні інституції.
Актуально Судді КСУ бідкаються, що без Тупицького не можуть отримати зарплат
Ще раз, Тупицький не зміг довести спроможність власних претензій в юридичній площині і тому знову вдається до інструментів публічної дискредитації державних інституцій,
– наголосив Подоляк.
Окрім того, Подоляк спростував заяву, що судді КСУ нібито не можуть отримати зарплату, доки Тупицького не впустять у КСУ.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- Тупицького з посади глави КСУ відсторонили 29 грудня. Указ підписав президент Володимир Зеленський.
- 19 січня Тупицький ніби нічого не сталося прийшов на роботу. Однак його не впустили у будівлю КСУ.
- Наразі Тупицький нібито працює дистанційно. При цьому він продовжує отримувати зарплату.
- Українські ЗМІ повідомили, що Офіс генпрокурора проситиме Зеленського продовжити термін відсторонення Тупицького з посади ще на 2 місяці.
- В Офісі Президента заявили, що етично Тупицький вже не може бути ані головою, ані суддею КСУ.
Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу
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