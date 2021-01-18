Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що вже є точно визначена дата проведення Кримської платформи. Так, саміт відбудеться напередодні Дня Незалежності України – 23 серпня 2021 року.

Ми не проводимо саміт заради саміту, – Жовква

Офіс Президента працює з МЗС для підготовки запрошень світовим лідерам, а також у питаннях щодо концепції, програми саміту та всіх організаційних моментів. Про це Жовква заявив у інтерв'ю ТСН.

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Часу мало, але ще трохи є. Без сумніву, цей саміт стане топ подією. Але наголошу, що ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести зустріч і знову забути про цю тему,

– наголосив політик.

Він додав, що після Кримської платформи має з'явитися відповідна Декларація, "Що ще важливіше – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців в Криму".

Саміт об'єднають із святкуванням Дня Незалежності

24 серпня українці святкуватимуть 30-ту річницю незалежності нашої держави. Тому дві події планують об'єднати.

"Саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня, а 24 серпня – традиційні урочистості з нагоди 30-ї річниці Дня незалежності України", – додав Жовква.