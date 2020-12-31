В Офісі генпрокурора назвали брехнею заяву НАБУ про захист ексміністра Злочевського. У Бюро зазначили, що колишній урядовець може уникнути покарання через протекцію прокурорів.

Заяву НАБУ в Офісі генпрокурора розкритикували

Заяву національного антикорупційного бюро у Ірини Венедіктової назвали "непрофесійною риторикою". Відповідну заяву Офіс генпрокурора оприлюднив у телеграмі.

До теми У НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора хоче захистити Злочевського та показали відео підкупу

Сьогодні в ЗМІ з'явилася новина про те, що Офіс генпрокурора намагається захистити ексміністра екології часів Януковича. Хочемо застерегти авторів цієї фантастичної замітки – введення суспільства в оману і свідомо спланована фальсифікація фактів не робить честі офіцерам правоохоронних органів України,

– зауважили прокурори.

Печерський суд зобов'язав передати провадження в інший орган

В Офісі генпрокурора пояснили, що 24 грудня Печерський суд таємно, без участі САП, зобов'язав генпрокурора передати провадження щодо Злочевського з НАБУ в інший орган досудового розслідування.

Прокурори подали апеляцію на цю ухвалу суду.

Ні генпрокурором Венедіктовою, ні будь-ким іншим з числа керівництва Офісу генерального прокурора не приймалося рішення про зміну підслідності в кримінальному провадженні. Будь-яка інформація, яка прямо або опосередковано підтверджує це твердження – брехня,

– наголосили в Офісі генпрокурора.

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