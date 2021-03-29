Прокремлівська партія "Справедливая Россия" заявила, що буде відкривати філіал в окупованому Донецьку й Луганську. Представник України в ТКГ Андрій Костін зазначає, що за цим стоїть спроба втрутитися в справи України.

За словами Костіна, маючи намір відкрити представництво своєї партії, Росія "намагається змусити Україну бути поступливою з питань Донбасу". І нейтральної позиції щодо цього в України бути не може.

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Відкриття офісу – політика подвійних стандартів

Це втручання у внутрішні справи України і посягання на український суверенітет. Інших оцінок тут бути не може. Це абсолютно незаконно і порушує всі норми міжнародного права,

– сказав Костін.

Оскільки, Росія не визнає, що стоїть за маріонетковими республіками, відкриття офісу політсили – це політика подвійних стандартів, додає Костін. "Не визнаючи суб'єктність ОРДЛО, Росія хоче дозволити собі ввести політичну діяльність російських партій за межами", – додав представник України в політичній підгрупі ТКГ.

Що відомо про "Справедливу Росію"? Партія має чітку антиукраїнську позицію. Зокрема, її члени підтримують окупацію Донбасу та Криму.



У 2014 році МВС України відкрило кримінальне провадження проти лідера фракції – Сергія Миронова. Його звинуватили у фінансуванні терористів на Сході.



Дані з Партія має чітку антиукраїнську позицію. Зокрема, її члени підтримують окупацію Донбасу та Криму.У 2014 році МВС України відкрило кримінальне провадження проти лідера фракції – Сергія Миронова. Його звинуватили у фінансуванні терористів на Сході.Дані з Вікіпедії

Російська партія на Донбасі: що відомо