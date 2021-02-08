І Офіс Президента, і самого Зеленського влаштовує ситуація з КСУ, – юрист

8 лютого 2021 , 20:08
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Джерело:

24 канал

Офіс генпрокурора проситиме президента Володимира Зеленського продовжити на 2 місяці дію указу про відсторонення від роботи голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Це затягування може бути вигідним і для Офісу Президента, і для самого президента.

Ситуацію з КСУ намагаються "заморозити". Таку думку висловив юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валько.

Цікаво Судді КСУ бідкаються, що без Тупицького не можуть отримати зарплат

"Формально – розслідування триває, але це дуже схоже на те, що чиновників в Офісі Президента, а, можливо, й самого президента влаштовує така ситуація. Це таке хитке замороження ситуації з Конституційним Судом", – сказав Валько.

Він зауважив, що тих суддів, які голосували за скасування е-декларування – було достатньо, щоб голосувати за неконституційність КСУ.

Чому владі вигідна ситуація з КСУ

Валько запевнив, що владі може бути вигідна така поведінка, адже Верховна Рада погоджувала кандидатів у КСУ не так, як обіцяла.

Вони порушили обіцянку про те, що судді будуть на конкурсі, кандидати будуть проходити критерії доброчесності,
– сказав юрист.

Він наголосив, що Рада призначає потрібних собі людей за старою процедурою. "Я не кажу, що вони погані чи хороші. Однак за такою процедурою в нас обрали Тупицького. Це вказує на те, що до кандидатів та конкурсу є великі питання", – зауважив Валько.

Відсторонення Тупицького: коротко

  • Главу КСУ Олександра Тупицького відсторонили від посади 29 грудня.
  • Попри це, вже 19 січня Тупицький все одно прийшов на роботу, але його не впустили.
  • Наразі Тупицький вдає вигляд, нібито працює дистанційно та продовжує отримувати зарплату.


Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу