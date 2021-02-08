І Офіс Президента, і самого Зеленського влаштовує ситуація з КСУ, – юрист

Офіс генпрокурора проситиме президента Володимира Зеленського продовжити на 2 місяці дію указу про відсторонення від роботи голови Конституційного Суду Олександра Тупицького. Це затягування може бути вигідним і для Офісу Президента, і для самого президента.

Ситуацію з КСУ намагаються "заморозити". Таку думку висловив юрист "Центру протидії корупції" Вадим Валько.

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"Формально – розслідування триває, але це дуже схоже на те, що чиновників в Офісі Президента, а, можливо, й самого президента влаштовує така ситуація. Це таке хитке замороження ситуації з Конституційним Судом", – сказав Валько.

Він зауважив, що тих суддів, які голосували за скасування е-декларування – було достатньо, щоб голосувати за неконституційність КСУ.

Чому владі вигідна ситуація з КСУ

Валько запевнив, що владі може бути вигідна така поведінка, адже Верховна Рада погоджувала кандидатів у КСУ не так, як обіцяла.

Вони порушили обіцянку про те, що судді будуть на конкурсі, кандидати будуть проходити критерії доброчесності,

– сказав юрист.

Він наголосив, що Рада призначає потрібних собі людей за старою процедурою. "Я не кажу, що вони погані чи хороші. Однак за такою процедурою в нас обрали Тупицького. Це вказує на те, що до кандидатів та конкурсу є великі питання", – зауважив Валько.

Відсторонення Тупицького: коротко

Главу КСУ Олександра Тупицького відсторонили від посади 29 грудня.

Попри це, вже 19 січня Тупицький все одно прийшов на роботу, але його не впустили.

Наразі Тупицький вдає вигляд, нібито працює дистанційно та продовжує отримувати зарплату.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу