Офіс Президента таки відмили від фарби, але дверей досі немає: фото, відео

Фасад Офісу Президента нарешті відмили від фарби, яку залишили по собі активісти під час акції протесту 20 березня. На ліквідацію наслідків протесту працівникам клінінгової фірми знадобився понад тиждень.

Наразі про заворушення під Офісом Президента нагадують лише відсутність дверей. Замість них в ОП досі встановлені фанери.

Важливо Є ідея зекономити, – Офіс Президента не віддасть понівечені двері на виставку

Прибирання було не з легких

Працівники клінінгової служби, які займалися прибиранням на Банковій, поскаржилися, що мити фасад ОП доводилося двічі. Це пов'язане з особливою поверхнею плитки та якісною фарбою, яку використовували протестувальники.

Поверхня плитки пориста, фарба глибоко проникає, а хімія знімає тільки верхній шар. Фарба ще й гарна була, дорога, розпорошували її товстим шаром, сильно в'їлася. Намучилися. Ледве відмили за тиждень,

– розповіли співробітники клінінгової компанії.

Наразі вони проводять завершальний етап робіт – натирають гранітні плити до блиску. Зауважимо, що раніше у соцмережах висміяли темпи відновлення Офісу Зеленського. Мовляв, у Китаї за 10 днів побудували модульну лікарню на 1 тисячу ліжок, а в Україні не можуть відмити фасад однієї з головних будівель країни.

Який зараз має вигляд ОП: дивіться відео



В Офісі Президента досі немає дверей / Фото Страна.UA

Раніше в Офісі Президента заявили, що вартість відмивання фарби з будівлі після погромів коштує 250 – 300 тисяч гривень. А загальна вартість відновлювальних робіт й надалі залишається на рівні 2 мільйонів гривень.