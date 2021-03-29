Офіс Президента таки відмили від фарби, але дверей досі немає: фото, відео
Фасад Офісу Президента нарешті відмили від фарби, яку залишили по собі активісти під час акції протесту 20 березня. На ліквідацію наслідків протесту працівникам клінінгової фірми знадобився понад тиждень.
Джерело:Страна.UA
Наразі про заворушення під Офісом Президента нагадують лише відсутність дверей. Замість них в ОП досі встановлені фанери.
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Прибирання було не з легких
Працівники клінінгової служби, які займалися прибиранням на Банковій, поскаржилися, що мити фасад ОП доводилося двічі. Це пов'язане з особливою поверхнею плитки та якісною фарбою, яку використовували протестувальники.
Поверхня плитки пориста, фарба глибоко проникає, а хімія знімає тільки верхній шар. Фарба ще й гарна була, дорога, розпорошували її товстим шаром, сильно в'їлася. Намучилися. Ледве відмили за тиждень,
– розповіли співробітники клінінгової компанії.
Наразі вони проводять завершальний етап робіт – натирають гранітні плити до блиску. Зауважимо, що раніше у соцмережах висміяли темпи відновлення Офісу Зеленського. Мовляв, у Китаї за 10 днів побудували модульну лікарню на 1 тисячу ліжок, а в Україні не можуть відмити фасад однієї з головних будівель країни.
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В Офісі Президента досі немає дверей / Фото Страна.UA
Раніше в Офісі Президента заявили, що вартість відмивання фарби з будівлі після погромів коштує 250 – 300 тисяч гривень. А загальна вартість відновлювальних робіт й надалі залишається на рівні 2 мільйонів гривень.
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