У Зеленського ще раз підтвердили, що теперішній формат переговорів щодо ситуації на Донбасі можуть змінити. За словами заступника голови Офісу Президента Кирила Тимошенка, це станеться, якщо чинний план нікуди не приведе.

Про це Тимошенко повідомив під час спілкування з журналістами в рамках форуму "Україна 30".

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Питанням формату займається Єрмак та МЗС

Заступник голови ОПУ наголосив, що безпосередньо цими питаннями займається сам Андрій Єрмак, а також Міністерство закордонних справ. Проте Тимошенко зауважив, якщо президент Зеленський сказав про можливу зміну формату, то це означає, що у глави держави є план.

Як ми раніше казали, якщо ми побачимо, що це (чинний формат переговорів – 24 канал) не йде нікуди і ми не можемо дійти до якоїсь згоди, або хоча б зробити крок вперед, то буде переглядатись,

– зазначив Тимошенко.

Карти у міжнародній політиці наперед не відкривають, – Тимошенко

За словами заступника Єрмака, карти у міжнародній політиці так не відкривають. Так, перед поїздкою на переговори "нормандської четвірки" усі розпитували, з яким планом їде Україна, проте розповідати деталі наперед не можна.

Саме для цього і нормандський формат, і інші формати. Це перемовини за столом, де ти перебуваєш з лідерами країн,

– пояснив Тимошенко.

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В Офісі Президента наголосили, над питаннями Криму та Донбасу працює велика група фахівців, які щоденно вирішують певні проблеми. Щодо окупованого півострова, то повідомив Тимошенко, незабаром наступні кроки озвучить сам президент – 26 лютого у День спротиву російській окупації Криму.

Резніков теж за модернізацію мінських домовленостей

Зазначимо, що раніше на необхідності модернізувати мінські домовленості неодноразово наголошував віцепрем'єр та учасник української делегації в ТКГ Олексій Резніков.



Також значне загострення ситуації на Донбасі обговорили на засіданні РНБО 19 лютого. Обговорення відбулось у закритому режимі. Проте секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що вирішили повернутись до 5 сценаріїв, запропонованих ще у 2019 році.