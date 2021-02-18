Через санкції РНБО припинили мовлення "112 Україна", ZIK та NewsOne. В Офісі Президента наразі не бачать підстав закривати інші канали. Хоча ідеологія деяких мовників і здається ОПУ "дивною".

Про це в інтерв'ю розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

До теми Таких каналів багато, будуть документи – буде реакція, – Данілов про санкції проти ЗМІ Козака

Деякі канали відійшли від інформаційного мовлення

Я поки абсолютно не бачу зв'язку між закритими каналами Медведчука і тими ж каналами "Прямий", 5-й, "Наш" і так далі. Так, ідеологічно ці канали виглядають дуже дивно,

– зазначив Подоляк.

Радник Андрія Єрмака зауважив, що на певних телеканалах мовлення уже відійшло від інформаційного і перейшло у політичну площину.

Це не історія каналів Медведчука, – Подоляк

Це ідеологічно виглядає дивно, політично виглядає марно, з точки зору впливу на те, куди держава повинна рухатися і розвиватися, взагалі ніякого впливу не надає, – але це не історія каналів Медведчука, в будь-якому випадку,

– сказав радник голови Офісу Президента.

За словами Подоляка, коли санкції застосували щодо ZIK, NewsOne та "112 Україна", то мовилось про фінансування з боку країни-агресора.

Зверніть увагу! Подоляк також повідомив, що СБУ проводить перевірку "1+1". Очевидних претензій до телеканалу немає, проте Служба безпеки хоче з'ясувати, хто є бенефіціарієм та впливає на роботу каналу.

Коротко про санкції щодо каналів Тараса Козака