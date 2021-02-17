"Єрмак витирає сльозу щастя Ахметова": Офіс Президента хоче повністю заблокувати роботу НАБУ

Руками Кабінету Міністрів Володимир Зеленський пропонує не просто припинити повноваження голови НАБУ Артема Ситника. Він хоче підірвати роботу всього антикорупційного бюро.

Чому Зеленський підриває роботу всього НАБУ

Таку думку у своєму відеоблозі "Право на гідність" озвучив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін. В законопроєкті, який підтримав Кабмін, написано, що до призначення нового директора його повноваження здійснює перший заступник (зараз це Гізо Углава).

До слова Звільнення Ситника: з'явився текст законопроєкту

Однак немає жодної норми про те, що відбувається з чинним директором Артемом Ситником. У такому випадку НАБУ отримає: і виконувача обов'язків з повноваженнями директора і директора з не припиненими повноваженнями.

"Така конструкція повністю підривається легітимність будь-яких рішень обох – і Гіза Углави, і директора Артема Ситника", – наголосив він.

Татаров радісно плескає в долоні, Єрмак витирає скупу сльозу щастя зі щоки Ахметова. Мені здається, що таке формулювання – не помилка, саме так і було задумано: не просто звільнити Ситника, а підірвати роботу всієї інституції,

– сказав Віталій Шабунін.

Чому Ситника хочуть звільнити

Довідка. "Дзеркало тижня" підтвердило, що Володимир Зеленський наказав в будь-який спосіб позбутися Артема Ситника через розслідування переплати МОЗ за вакцини і відмову зупинитися по справі Олега Татарова.

Антикорупціонер зазначив: "Зеленський не хоче звільнити Степанова, який провалив вакцинацію, ще й за вакцину переплатив. І не Татарова, який допоміг вкрасти гроші на житло військовим та має офіційну підозру".

Проте схоже, що апетит, як-то кажуть, прийшов під час їжі і в Офісі Зеленського вирішили не просто позбутися Ситника, а й заблокувати роботу всього НАБУ. Від гріха подалі,

– заявив Шабунін.

За його словами, рано чи пізно, перед Зеленським стане вибір: реформи і євроатлантична інтеграція або продатися Росії.

"Обрати другий варіант українці йому просто не дозволять. Фізично не дозволимо. Тож все в України буде норм. В найгіршому варіанті – приєднання України до цивілізованого світу затримається на кілька років і обійдеться нам дорожче", – сказав антикорупціонер.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність" на 24 каналі: