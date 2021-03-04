Офіс Президента дає вказівки, а уряд Шмигаля виконує, – Фесенко

Денис Шмигаль вже рік перебуває на посаді прем'єр-міністра України. Однак важко говорити про те, що він самостійний і впевнений політик, адже насправді все вирішує Офіс Президента.

Таку думку висловив політолог Володимир Фесенко. Він запевнив, що в Україні вперше за багато часу з'явився такий "невиразний прем'єр".

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"Він не стільки прем'єр-міністр, скільки адміністративний координатор Кабінету Міністрів України", – сказав політолог.

Водночас Фесенко наголосив, що Кабмін – уряд виконавців, а не самостійний державний інститут, який визначає економічну стратегію України і державну політику.

Головний політичний штаб в Україні – це Офіс Президента. Там визначають, що і як робити, а уряд Шмигаля виконує,

– заявив політолог.

За його словами, уряд може надавати пропозиції, як це було з карантином і багатьма іншими проблемами. Однак спочатку, як запевнив Фесенко, рішення ухвалюють в Офісі Президента, а потім вже Кабмін виконує їх.

Фесенко: Шмигаль – не головна фігура в уряді

Прем'єр-міністр денис Шмигаль 4 березня прозвітував про рік свого перебування на посаді. Зокрема, говорив про пандемію, тарифи і призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики.

Політолог зауважив, що Шмигаль навіть не є головною фігурою в уряді – там є більш впливові люди.

Наприклад, Арсен Аваков і ще кілька міністрів, які мають зв'язок з Офісом Президента і самим керівником держави (Володимиром Зеленським – 24 канал),

– зазначив Фесенко.

"Однак те, що Шмигаль такий невиразний і лише виконавець – це забезпечило йому рік роботи на посаді. Йому вдалося уникнути катастрофічних провалів. Традиційна українська ситуація – могло бути набагато гірше", – підсумував політолог.

Також він додав, що уряду не вистачає самостійності, потужності та ефективності, а певні досягнення – це заслуга конкретних міністрів, а не уряду в цілому.

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