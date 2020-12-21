Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження про імовірну держзраду з боку нардепа Андрія Деркача. Також його звинувачують у втручанні в діяльність державного діяча.

Проти Деркача порушили справу щодо імовірної зради: деталі

З відповідною заявою до Офісу генпрокурора звернувся Центр протидії корупції в жовтні. Про це ЦПК написав на своєму сайті.

До теми Деркач понад 10 років тісно співпрацює з Кремлем, – експертка про справу щодо держзради

Антикорупціонери повідомили про злочин депутатів Деркача та Дубінського. Під час спільної пресконференції ті безпідставно заявили про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Політики також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.

Уряд США офіційно назвав депутата Деркача російським агентом, який вже 10 років працює в Україні, а також займався втручанням у вибори президента Штатів. Більше того, між Україною та США зберігаються стратегічні стосунки, тому дії Деркача і Дубінського можна розцінювати як держзраду,

– наголосили в ЦПК.

Цікаво, що Офіс генпрокурора спочатку відмовився відкривати справу щодо нардепів. Але згодом Печерський райсуд за скаргою ЦПК зобов'язав їх відкрити відповідне провадження. Тепер же у генпрокурора повідомили, що справу відкрито.

Ймовірне втручання з боку Деркача в роботу державних діячів

Тут мовиться про те, що політик через Окружний адміністративний суд Києва намагається зобов'язати Міністерство закордонних справ надіслати ноту протесту Сполученим Штатам.

Окружний адмінсуд не має права втручатися в діяльність МЗС, тому ухвалення позитивного рішення на користь Деркача буде втручанням в дискреційні повноваження міністерства. Сама суть скарги Деркача до ОАСК видається абсурдною. І знову ж, Деркач хоче домогтися ноти протесту саме щодо нібито втручання посадовців США у справи України,

– пояснив юрист ЦПК Олександр Литвин.

За його словами, таким чином Росія руками українського правосуддя намагається погіршити взаємини України та Заходу.

Додамо! За скаргою ЦПК суд зобов'язав відкрити справу і щодо нардепа Дубінського. Справа також стосується держзради. Офіс генпрокурора нещодавно почав відповідне провадження.

Що цьому передувало: