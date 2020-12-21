Держзрада і втручання у діяльність посадовця: Офіс генпрокурора відкрив справу проти Деркача
Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження про імовірну держзраду з боку нардепа Андрія Деркача. Також його звинувачують у втручанні в діяльність державного діяча.
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З відповідною заявою до Офісу генпрокурора звернувся Центр протидії корупції в жовтні. Про це ЦПК написав на своєму сайті.
До теми Деркач понад 10 років тісно співпрацює з Кремлем, – експертка про справу щодо держзради
Антикорупціонери повідомили про злочин депутатів Деркача та Дубінського. Під час спільної пресконференції ті безпідставно заявили про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Політики також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді.
Уряд США офіційно назвав депутата Деркача російським агентом, який вже 10 років працює в Україні, а також займався втручанням у вибори президента Штатів. Більше того, між Україною та США зберігаються стратегічні стосунки, тому дії Деркача і Дубінського можна розцінювати як держзраду,
– наголосили в ЦПК.
Цікаво, що Офіс генпрокурора спочатку відмовився відкривати справу щодо нардепів. Але згодом Печерський райсуд за скаргою ЦПК зобов'язав їх відкрити відповідне провадження. Тепер же у генпрокурора повідомили, що справу відкрито.
Ймовірне втручання з боку Деркача в роботу державних діячів
Тут мовиться про те, що політик через Окружний адміністративний суд Києва намагається зобов'язати Міністерство закордонних справ надіслати ноту протесту Сполученим Штатам.
Окружний адмінсуд не має права втручатися в діяльність МЗС, тому ухвалення позитивного рішення на користь Деркача буде втручанням в дискреційні повноваження міністерства. Сама суть скарги Деркача до ОАСК видається абсурдною. І знову ж, Деркач хоче домогтися ноти протесту саме щодо нібито втручання посадовців США у справи України,
– пояснив юрист ЦПК Олександр Литвин.
За його словами, таким чином Росія руками українського правосуддя намагається погіршити взаємини України та Заходу.
Що цьому передувало:
- У травні народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого українського президента Петра Порошенка. Він переконував, що записи отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
- Розвідка США назвала дії Деркача втручанням РФ в американські вибори.
- На початку вересня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Андрія Деркача й ще трьох громадян Росії. Активи громадян із санкційного списку заморожені на території США, а особам у США заборонено мати з ними справи.
- Андрій Деркач назвав санкції помстою та анонсував пресконференцію про нібито нові розслідування корупції у США. Цікаво, що його сторінку у фейсбуці заблокували теж через вплив на вибори у США.
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