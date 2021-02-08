Офіс Генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення Тупицького, – ЗМ

Офіс генпрокурора проситиме Володимира Зеленського продовжити відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького.

Цього разу в Офісі Генпрокурора наполягатимуть на відстороненні ще на 2 місяці.

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Офіс Генпрокурора проситиме продовжити Указ про відсторонення Тупицького іще на 2 місяці,

– мовиться у повідомленні.

Навіть після відсторонення Тупицький продовжує отримувати зарплату. Наразі він нібито працює дистанційно.

Відсторонення Тупицького: що відомо

Олександр Тупицький – глава Конституційного Суду України.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади глави КСУ на 2 місяці.

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що відсторонення Тупицького не блокує роботу КСУ. Судді можуть і надалі ухвалювати важливі рішення.

Тупицький продовжував ходити на роботу. Однак згодом його просто не впустили у будівлю КСУ. Тоді Тупицький написав листа до Зеленського. Суддя попросив розблокувати роботу КСУ.

Упродовж 2020 року глава КСУ заробив понад 3,7 мільйона гривень . Середня зарплата Тупицького становила понад 300 тисяч гривень..

Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу