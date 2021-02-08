Офіс генпрокурора проситиме Володимира Зеленського продовжити відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького.

Цього разу в Офісі Генпрокурора наполягатимуть на відстороненні ще на 2 місяці.

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Офіс Генпрокурора проситиме продовжити Указ про відсторонення Тупицького іще на 2 місяці,

– мовиться у повідомленні.

Навіть після відсторонення Тупицький продовжує отримувати зарплату. Наразі він нібито працює дистанційно.

Зверніть увагу! Упродовж 2020 року глава КСУ заробив понад 3,7 мільйона гривень. Середня зарплата Тупицького становила понад 300 тисяч гривень..

Відсторонення Тупицького: що відомо

Олександр Тупицький – глава Конституційного Суду України.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади глави КСУ на 2 місяці.

Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що відсторонення Тупицького не блокує роботу КСУ. Судді можуть і надалі ухвалювати важливі рішення.

Тупицький продовжував ходити на роботу. Однак згодом його просто не впустили у будівлю КСУ. Тоді Тупицький написав листа до Зеленського. Суддя попросив розблокувати роботу КСУ.

Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу