Офіс Генпрокурора проситиме Зеленського продовжити відсторонення Тупицького, – ЗМ
Офіс генпрокурора проситиме Володимира Зеленського продовжити відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького.
Джерело:Укрінформ
Цього разу в Офісі Генпрокурора наполягатимуть на відстороненні ще на 2 місяці.
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Офіс Генпрокурора проситиме продовжити Указ про відсторонення Тупицького іще на 2 місяці,
– мовиться у повідомленні.
Навіть після відсторонення Тупицький продовжує отримувати зарплату. Наразі він нібито працює дистанційно.
Відсторонення Тупицького: що відомо
- Олександр Тупицький – глава Конституційного Суду України.
- 29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Тупицького з посади глави КСУ на 2 місяці.
- Представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський заявив, що відсторонення Тупицького не блокує роботу КСУ. Судді можуть і надалі ухвалювати важливі рішення.
- Тупицький продовжував ходити на роботу. Однак згодом його просто не впустили у будівлю КСУ. Тоді Тупицький написав листа до Зеленського. Суддя попросив розблокувати роботу КСУ.
Хто такий Олександр Тупицький / Інфографіка 24 каналу
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