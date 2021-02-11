Справи проти Козака та Медведчука – за що порушили: відповідь Офісу генпрокурора

Головне управління СБУ розслідує справи щодо соратників-нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Мовиться про підготовку до державної зради, а також легалізацію доходів отриманних незаконним шляхом.

Про це мовиться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит "РБК-Україна".

Актуально Не наші, а їхні, – Зеленський про закриття ZIK, NewsOne і "112 Україна"

СБУ розслідує справи ще з 2019 року

ЗМІ поцікавились, чи правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо Козака та Медведчука, які могли вплинути на введення санкцій РНБО.

У відповіді Офісу генпрокурора мовиться, що головне слідче управління СБУ ще з липня 2019 року розслідує справу щодо підготовки до державної зради, заволодіння корпоративними правами юридичних осіб для створення медіаресурсу та легалізації злочинних доходів.

Мовиться і про фінансування тероризму

Ще одне досудове розслідування проводять щодо "можливої причетності бенефіціарних власників низки українських медіаресурсів до фінансування оборонного комплексу Росії". Отож це стосується фінансування тероризму.

За результатами проведення повного і всебічного досудового розслідування, а також проведення ряду слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні буде прийнято рішення відповідно до вимог закону,

– зазначили прокурори.

Чи пов'язано з цими справами рішення РНБО – невідомо

У відомстві Ірини Венедіктової, проте, не відповіли, чи мали ці кримінальні справи вплив на рішення РНБО щодо ухвалення санкцій проти Козака та його телеканалів. У цьому випадку прокурори послались на таємницю слідства.

До теми Офшори через Росію та Білорусь: Козак купував "112 Україна" та NewsOne за 103 мільйони, – ЦПК

Головне про санкції проти Козака та його телеканалів

РНБО 2 лютого запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака.

Указ одразу підписав президент Володимир Зеленський.

Обмеження поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". Власником їх є саме Козак.

Канали з так званого пулу Медведчука припинили трансляцію.



Головне про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу