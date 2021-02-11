Справи проти Козака та Медведчука – за що порушили: відповідь Офісу генпрокурора

Джерело:"РБК-Україна"
Головне управління СБУ розслідує справи щодо соратників-нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Мовиться про підготовку до державної зради, а також легалізацію доходів отриманних незаконним шляхом.
Про це мовиться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит "РБК-Україна".
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ЗМІ поцікавились, чи правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо Козака та Медведчука, які могли вплинути на введення санкцій РНБО.
У відповіді Офісу генпрокурора мовиться, що головне слідче управління СБУ ще з липня 2019 року розслідує справу щодо підготовки до державної зради, заволодіння корпоративними правами юридичних осіб для створення медіаресурсу та легалізації злочинних доходів.
Ще одне досудове розслідування проводять щодо "можливої причетності бенефіціарних власників низки українських медіаресурсів до фінансування оборонного комплексу Росії". Отож це стосується фінансування тероризму.
За результатами проведення повного і всебічного досудового розслідування, а також проведення ряду слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні буде прийнято рішення відповідно до вимог закону,
– зазначили прокурори.
У відомстві Ірини Венедіктової, проте, не відповіли, чи мали ці кримінальні справи вплив на рішення РНБО щодо ухвалення санкцій проти Козака та його телеканалів. У цьому випадку прокурори послались на таємницю слідства.
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Головне про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу