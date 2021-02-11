Справи проти Козака та Медведчука – за що порушили: відповідь Офісу генпрокурора
Головне управління СБУ розслідує справи щодо соратників-нардепів Віктора Медведчука та Тараса Козака. Мовиться про підготовку до державної зради, а також легалізацію доходів отриманних незаконним шляхом.
Джерело:"РБК-Україна"
Про це мовиться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит "РБК-Україна".
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СБУ розслідує справи ще з 2019 року
ЗМІ поцікавились, чи правоохоронці відкрили кримінальні провадження щодо Козака та Медведчука, які могли вплинути на введення санкцій РНБО.
У відповіді Офісу генпрокурора мовиться, що головне слідче управління СБУ ще з липня 2019 року розслідує справу щодо підготовки до державної зради, заволодіння корпоративними правами юридичних осіб для створення медіаресурсу та легалізації злочинних доходів.
Мовиться і про фінансування тероризму
Ще одне досудове розслідування проводять щодо "можливої причетності бенефіціарних власників низки українських медіаресурсів до фінансування оборонного комплексу Росії". Отож це стосується фінансування тероризму.
За результатами проведення повного і всебічного досудового розслідування, а також проведення ряду слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні буде прийнято рішення відповідно до вимог закону,
– зазначили прокурори.
Чи пов'язано з цими справами рішення РНБО – невідомо
У відомстві Ірини Венедіктової, проте, не відповіли, чи мали ці кримінальні справи вплив на рішення РНБО щодо ухвалення санкцій проти Козака та його телеканалів. У цьому випадку прокурори послались на таємницю слідства.
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Головне про санкції проти Козака та його телеканалів
- РНБО 2 лютого запровадила санкції проти нардепа Тараса Козака.
- Указ одразу підписав президент Володимир Зеленський.
- Обмеження поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна". Власником їх є саме Козак.
- Канали з так званого пулу Медведчука припинили трансляцію.
Головне про санкції проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу
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