Справа Татарова: Офіс генпрокурора прагне вивести розслідування з підслідності НАБУ

В Офісі генпрокурора хочуть вивести справу за підозрою заступника очільника Офісу Президента Олега Татарова з підслідності НАБУ. Зокрема, про це свідчить зміна підозри одному з учасників злочину.

Джерело: НАБУ

Прокурор ОГП 27 січня 2021 року перекваліфікував злочин, який інкримінують екснародному депутату, на некорупційний, попри наявність значної кількості доказів у справі. Як вказано у повідомленні, вони свідчать про надання Татаровим хабаря.

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Оскільки експертизу у справі проводили за фактом кримінального правопорушення, підслідного НАБУ, то саме цей орган повинен розслідувати справу навіть після зміни кваліфікації.

Створено формальні підстави для усунення детективів НАБУ від розслідування резонансного злочину, співучасником якого є заступник керівника Офісу Президента,

– мовиться у повідомленні.

Директор НАБУ вже надіслав до Офісу генпрокурора постанову про необхідність доручення розслідування у цій справі детективам Національного бюро. Однак наразі генпрокурорка Ірина Венедіктова не виконала це рішення.

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У НАБУ також повідомили, що Офіс генпрокурора фактично заблокував можливість оскарження в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду незаконне рішення про зміну підслідності у цьому кримінальному провадженні.

Зокрема, це зробили начебто під приводом розслідування дій Венедіктової з незаконної зміни прокурорів САП у провадженні НАБУ.

Справа Татарова: коротко