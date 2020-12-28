Главу Конституційного Суду Олександра Тупицького хочуть відсторонити з посади. Наразі – лише на 2 місяці.

Офіс генпрокурора вже направив президенту Володимиру Зеленському відповідне клопотання, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Підозра для Тупицького

Крім того, Тупицькому надіслали підозру поштою, оскільки той не прийшов до прокуратури. Очільник КСУ мав явитись в Офіс генпрокурора 28 грудня для процесуальних дій.

Суддю підозрюють у підкупі свідка, а також введенні в оману суду шляхом неправдивих показів свідка.

Крім цього, раніше ЗМІ писали, що справа може стосуватись приватизації Зуївського енергомеханічного заводу в Донецькій області. Журналісти оприлюднили записи розмов Тупицького із бізнесменом Владиславом Дрегером, які можуть свідчити про шахрайство очільника суду.

Що каже Тупицький

Сам глава КСУ запевняє, що не прийшов через сімейні обставини. Проте Тупицький не надав документи про причини, чому він не з'явився.

Зверніть увагу! У жовтні Конституційний Суд вніс певні зміни до антикорупційного законодавства, зокрема, скасував покарання за брехню у деклараціях. Згодом виявилось, що у Тупицького була незадекларована ділянка у Криму. Детальніше про скандал навколо КСУ – читайте тут.



Скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу